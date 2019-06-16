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Жаркая погода сохранится по юго-востоку Беларуси на этой неделе

17.06.2019 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного давления, так что будет преимущественно без осадков, во второй половине недели под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода", - отметили в Белгидромете.

По данным синоптиков, во вторник, 18 июня, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, на юго-востоке - 18-19, днем ожидается плюс 23-29.

В среду, 19 июня, будет также преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по крайнему западу Брестской области возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 9-16, днем - 24-31 тепла.

В четверг, 20 июня, атмосферный фронт обусловит ночью в западных, а днем и в центральных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов, по юго-западу - 19-20. Днем ожидается 24-30, по юго-востоку страны воздух прогреется до 32 градусов.

В пятницу, 21 июня, под влиянием малоподвижного фронтального раздела ночью местами, днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем в основном будет 24-30, по юго-востоку страны воздух прогреется до 33 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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