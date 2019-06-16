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«Аккордеон, гитары… Мы же просто играли под мостом!» Милиция задержала музыкантов и забрала инструменты

17.06.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 15 июня компания молодых музыкантов собралась на минской Немиге. Играли под мостом, пока не появились сотрудники милиции. «Шесть человек подошло, — вспоминает Николай Салко. — Сказали, что мы не имеем права здесь играть, что у нас нет разрешения от властей, хотя там всегда играют музыканты. Мы сказали — без проблем, готовы уйти. Но нам ответили, чтобы мы оставались на месте, нас задержат за нарушение общественного порядка. Через пару минут подъехало две машины, нас с инструментами погрузили и повезли в отделение милиции».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixaby.com

В РУВД Центрального района Минска, по словам Николая, компания из пяти человек пробыла несколько часов, протокол составляли в кабинете сотрудника по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

— Протокол два раза переписывали, — говорит собеседник. — Никаких статей о нарушении закона мы не видели. Просто записали, что мы играли, что мы раскаиваемся и обещаем больше ничего не нарушать. Копии протоколов на руки не выдали, хотя мы просили. Самое главное — у нас забрали инструменты.

Ребята — студенты музыкального колледжа, сейчас у них проходит сессия. Инструменты нужны, чтобы готовиться к экзаменам, но когда их вернут или вернут ли вообще, музыканты не знают.

— Забрали аккордеон, две гитары, кахон (ударный инструмент), два комбо-усилителя, стойку для микрофона и сам микрофон, — говорит Николай. — Смогли «отвоевать» только скрипку, потому что у девушки на носу был экзамен, сжалились над ней. Когда мы спросили, почему забирают инструменты, нам сказали, что когда совершается преступление, тоже изымается оружие. Но мы просто играли под мостом! Нецензурных песен у нас не было, политических лозунгов тоже не было.

Получить оперативный комментарий в ГУВД Мингорисполкома TUT.BY пока не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из участников говорит, что никаких политических лозунгов и матерных высказываний они не выкрикивали.
 
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