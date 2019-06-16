16 человек утонули за минувшие выходные, больше всего жертв - в Могилевской области

Источник материала: Tut.by

За минувшие выходные как минимум 16 человек погибли в результате утопления. Об этом сообщается в сводке республиканского объединения ОСВОД за неделю.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего за прошлую неделю жертвами воды стали 46 человек, включая трех детей. Так, 10 июня в городе Микашевичи (Лунинецкий район) утонул оставленный гулять возле пруда 5-летний ребенок. На следующий день ЧП произошло в Бобруйске : там в Березине утонул 14-летний школьник, пока его друзья безуспешно просили помощи у прохожих. А 14 июля, в пятницу, 17-летний подросток при купании утонул в реке Припять в Мозыре.

В будни больше всего ЧП на воде случилось Гродненской области: 7 случаев. Так, при спасении тонущих детей на карьере у деревни Белое (Сморгонский район) утонул 53-летний мужчина. Еще трое захлебнулись, когда пьяными просто упали в воду: 33-летний в карьере у деревни Красное (Щучинский район), 51-летний в реке Щара в Слониме и 57-летний в реке Котра возле деревни Плавы (Гродненский район).

Пик происшествий пришелся на выходные, когда в стране было особенно жарко и многие отдыхали у воды. Больше всего — в Могилевской области, минимум 6 случаев. Зачастую люди были пьяными: 40-летний мужчина в озере у деревни Тимоховка (Горецкий район), 45-летняя женщина на озере агрогородка Трилесино (Дрибинский район) и 62-летний пенсионер в реке Днепр (Могилевский район) — когда купались. А еще один — 67-летний пенсионер на озере в Бобруйске, когда упал пьяным в воду.

Много трагедий произошло за выходные и в Брестской области: захлебнулись 52-летний мужчина в реке Лесная (Каменецкий район), 49-летний в озере у деревни Головнинцы (Ляховичский район) и 59-летний в реке Припять у деревни Кнубово (Пинский район) — обстоятельства еще выясняются. Двое молодых мужчин погибли при падении в воду: 31-летний в реке Лесная (Каменецкий район) и 36-летний в озере у деревни Рудники (Столинский район). Еще один, 35-летний в реке Стырь у деревни Гольцы, — при купании.

В Гомельской области отмечен случай, когда 29-летний мужчина утонул после того, как нырнул с самодельного трамплина. Это случилось 14 июня на реке Сож в Чечерском районе.

Что касается общей статистики на неделю, то в Витебской области утонуло 4 человека , на Минщине и Гомельщине — по 6 граждан, еще 9 человек в Брестской области, 10 в Гродненской и 11 в Могилевской.

Благодаря бдительности специалистов и обычных людей за неделю также были спасены 52 человека, в том числе 24 ребенка и подростка. 1138 человек получили предупреждения за нарушение правил поведения на воде.

Всего с начала года от утопления в Беларуси погибли 159 человек (включая 16 детей и подростков). В 40% случаев жертвы были пьяны.