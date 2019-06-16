За прошлый год в Беларуси порядка 900 человек обратились за получением статуса беженца

Источник материала: Полымя

Об этом в Национальном пресс-центре журналистам рассказал представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди.





По его словам, в прошлом году 895 лиц обратились за предоставлением защиты в Беларуси:

— Большинство из них — это граждане Украины, Афганистана и Сирии. Это примерно на 150 человек больше с точки зрения количества новых заявителей по сравнению с 2017 годом. Всем им с нашей стороны предоставляется различная помощь. В том числе консультации по правовым вопросам, а также содействие в размещении и покрытии расходов по медицинскому обслуживанию.

В свою очередь начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун отметил следующее:

— Проблематика беженцев актуальна и для Беларуси, в связи с теми вызовами и угрозами, с которыми сталкивается мировое сообщество. Начиная с 2014 года в связи с определенными событиями в юго-восточных регионах Украины и вооруженными конфликтами в ряде стран Азии и Африки, произошло значительное увеличение прибывающих на территорию нашего государства лиц, ходатайствующих о защите. Если до 2013 года регулярно в органы внутренних дел с соответствующими ходатайствами о предоставлении статуса беженца обращались до 200 человек, то после 2014 года эта цифра увеличилась в 4—6 раз.

По его словам, только в текущем году, по состоянию на 1 июня, 331 иностранец обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Алексей Бегун отметил, что 92% из них — граждане Украины. Среди обратившихся есть граждане Афганистана, Палестины, Йемена , Армении, Российской Федерации, а также ряда других стран.

Кроме того, Алексей Бегун подчеркнул, что доля иностранцев, которые остались в Беларуси, подав соответствующие ходатайства, в последние годы составляет более 85%.