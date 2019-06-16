В поезде «Штадлер», который сломался по дороге из Гомеля в Минск, стало плохо беременной пассажирке

Источник материала: Tut.by

16 июня сломался поезд «Штадлер» по дороге из Гомеля в Минск. Из-за поломки 760 пассажиров Гомель — Минск больше четырех часов простоял с пассажирами внутри">застряли в пути на почти четыре часа. Как заявили в пресс-службе БелЖД, скорая помощь понадобилась одному человеку — беременной пассажирке. От госпитализации женщина отказалась.

Очевидцы прислали в редакцию TUT.BY видео из вагона, где медики спрашивают беременную о самочувствии, предлагают ей поехать в больницу. В пресс-службе говорят, что скорую помощь вызвали своевременно, что это был единственный случай оказания медицинской помощи во время ожидания движения поезда.

Из-за поломки поезда более 1200 пассажиров испытали неудобства — те, кто ехал из Гомеля в Минск, и те, кто ожидал поезда, чтобы отправиться из Минска в Гомель. По поводу компенсации пассажиры могут обратиться в билетные кассы, справочная информация по номеру 151.

— В настоящее время создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование случившегося с привлечением представителей завода-изготовителя данного подвижного состава с целью выявления причин возникшей неисправности и недопущению в дальнейшем ее повторения. Белорусская железная дорога приносит свои искренние извинения пассажирам за причиненные неудобства, — отмечают в пресс-службе.