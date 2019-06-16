Низкий поклон за труд!

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В зале собрались виновники торжества – врачи, фельдшеры, специалисты административного аппарата, средний и младший медперсонал, ветераны труда, а также почетные гости – представители исполнительной власти, профсоюзного движения, учреждений образования.

К присутствующим обратился главный врач УЗ «Борисовская ЦРБ» А.А. Дрозд.

– В текущем году здравоохранению Республики Беларусь исполняется 100 лет с момента основания. За эти годы отечественная медицина шагнула далеко вперед, расширился спектр ее возможностей. Динамично развивается и коллектив ЦРБ, внедряется новое оборудование, благодаря чему мы имеем хорошие результаты, от которых зависит здоровье, настроение и благополучие жителей региона. Огромный вклад в успех нашей работы вносят ветераны медицинского труда. Многие из них до сих пор «в строю», помогая нам делом и советом, в том числе сохранять и приумножать достойные традиции предшественников, – отметил Александр Анатольевич. Он зачитал благодарственное письмо ветеранов труда младшим коллегам.

От имени Борисовского райисполкома и районного Совета депутатов медицинских работников поздравила заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф. Копикова.

– В сфере здравоохранения Борисовщины трудятся настоящие профессионалы. Вы связали свою жизнь с самой благородной и востребованной профессией, дарите людям жизнь и хорошее самочувствие. Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение быстро принимать верное решение и правильно действовать в самых сложных ситуациях, – сказала Анастасия Федоровна. – Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! Желаю крепкого здоровья, успехов и личного счастья!

Лучшим работникам медучреждений нашего региона Анастасия Копикова вручила Почетные грамоты Борисовского райисполкома, Благодарности председателя Борисовского райисполкома, а также Почетные грамоты и Благодарственные письма районного Совета депутатов.

Церемонию награждения продолжил главный врач УЗ «Борисовская ЦРБ» А.А. Дрозд. В числе наград он вручил достойным грамоты и благодарности главного управления здравоохранения Миноблисполкома.

Грамот также были удостоены работники медучреждений региона за активное участие в деятельности объединенной профсоюзной организации.

Мероприятие украсил праздничный концерт.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ