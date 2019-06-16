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На ІІ Европейские игры приехали более тысячи болельщиков

17.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— По билетам на спортивные состязания Игр пограничники оформили более 630 иностранцев, — уточняют в Госпогранкомитете. — Среди них — 210 гостей из Польши. Более 80 болельщиков прибыли из Литвы, столько же из Латвии.

В ведомстве отмечают, что также на Игры приехали туристы из Германии (около 70) и из Франции (32 человека). Кроме них, на территорию страны прибыли 475 аккредитованных участников: 69 гостей из Великобритании и 37 из Германии.

Напомним, для участников и гостей состязаний в пунктах пропуска созданы специальные каналы, по которым можно попасть в Беларусь в приоритетном порядке. Они обозначены логотипом II Европейских игр.

 
 
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Такую цифру сообщили в Госпогранкомитете, передает БЕЛТА. Лидером по числу гостей стала Польша.
 
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