На ІІ Европейские игры приехали более тысячи болельщиков

Источник материала: Единство

— По билетам на спортивные состязания Игр пограничники оформили более 630 иностранцев, — уточняют в Госпогранкомитете. — Среди них — 210 гостей из Польши. Более 80 болельщиков прибыли из Литвы, столько же из Латвии.

В ведомстве отмечают, что также на Игры приехали туристы из Германии (около 70) и из Франции (32 человека). Кроме них, на территорию страны прибыли 475 аккредитованных участников: 69 гостей из Великобритании и 37 из Германии.

Напомним, для участников и гостей состязаний в пунктах пропуска созданы специальные каналы, по которым можно попасть в Беларусь в приоритетном порядке. Они обозначены логотипом II Европейских игр.