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Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Так решил хозяин

17.06.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Собака бешенством не болела, однако хозяин решил избавиться от опасного животного.


Фото: newgrodno.by

Напомним, стафф первый раз напал в январе на первоклассника, а 2 июня покусал девочку. Соседи хозяина говорили, что собака все время вела себя агрессивно, нападала на других четвероногих на площадке для выгула и пугала детей во дворе. Люди собирали подписи под обращением об изъятии животного. Родители пострадавших детей писали заявления в милицию и ходили на прием к местному депутату, чтобы тот поднял вопрос о правилах содержания бойцовых пород.

 — Собака 10 дней находилась под наблюдением. Бешенством она не болела, однако хозяин принял решение об эвтаназии, так как животное проявляло агрессию к людям. С другими животными она вела себя нормально, — рассказали в Гродненской городской ветеринарной станции.

Соседи хозяина собаки рассказали, что это уже второй его питомец, которого приходится усыплять — предыдущая собака, тоже породы стаффордширский терьер, тоже была агрессивна.

 
Теги: Гродно
 
 
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Собака 10 дней находилась под наблюдением. Бешенством она не болела.
 
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