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Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Так решил хозяин
17.06.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Собака бешенством не болела, однако хозяин решил избавиться от опасного животного.
Напомним, стафф первый раз напал в январе
— Собака 10 дней находилась под наблюдением. Бешенством она не болела, однако хозяин принял решение об эвтаназии, так как животное проявляло агрессию к людям. С другими животными она вела себя нормально, — рассказали в Гродненской городской ветеринарной станции.
Соседи хозяина собаки рассказали, что это уже второй его питомец, которого приходится усыплять — предыдущая собака, тоже породы стаффордширский терьер, тоже была агрессивна.
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Собака 10 дней находилась под наблюдением. Бешенством она не болела.
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