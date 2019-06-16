Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Так решил хозяин

Источник материала: Tut.by

Пса, который покусал детей в Гродно, усыпили. Собака бешенством не болела, однако хозяин решил избавиться от опасного животного.



Фото: newgrodno.by

Напомним, стафф первый раз напал в январе на первоклассника , а 2 июня покусал девочку . Соседи хозяина говорили , что собака все время вела себя агрессивно, нападала на других четвероногих на площадке для выгула и пугала детей во дворе. Люди собирали подписи под обращением об изъятии животного. Родители пострадавших детей писали заявления в милицию и ходили на прием к местному депутату, чтобы тот поднял вопрос о правилах содержания бойцовых пород.

— Собака 10 дней находилась под наблюдением. Бешенством она не болела, однако хозяин принял решение об эвтаназии, так как животное проявляло агрессию к людям. С другими животными она вела себя нормально, — рассказали в Гродненской городской ветеринарной станции.

Соседи хозяина собаки рассказали, что это уже второй его питомец, которого приходится усыплять — предыдущая собака, тоже породы стаффордширский терьер, тоже была агрессивна.