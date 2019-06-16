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На улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату

17.06.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На зеленой зоне на улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает милиция Минска.


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Предмет, похожий на гранату, нашли в зеленой зоне недалеко от дома по адресу: Заславская, 25. Об этом сообщили в милицию.

«На месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудники милиции усилили меры безопасности граждан», — отмечает Twitter ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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