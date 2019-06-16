|
На улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату
17.06.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На зеленой зоне на улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату. Об этом
Предмет, похожий на гранату, нашли в зеленой зоне недалеко от дома по адресу: Заславская, 25. Об этом сообщили в милицию.
«На месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудники милиции усилили меры безопасности граждан», — отмечает Twitter ГУВД Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает милиция Минска
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)