Источник материала: Tut.by

На зеленой зоне на улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает милиция Минска.



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Предмет, похожий на гранату, нашли в зеленой зоне недалеко от дома по адресу: Заславская, 25. Об этом сообщили в милицию.

«На месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудники милиции усилили меры безопасности граждан», — отмечает Twitter ГУВД Мингорисполкома.