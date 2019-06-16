МВД разрешило остаться в Беларуси иранцу Джамшидияну, которому на родине грозит смертная казнь

Источник материала: Tut.by

Министерство внутренних дел разрешило остаться в Беларуси гражданину Ирана Мехрдаду Джамшидияну , которому на родине грозит смертная казнь, сообщил БелаПАН начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, решение было принято на прошлой неделе «по гуманитарным соображениям». Теперь иранец сможет подать документы для получения временного вида на жительство в Беларуси.

Джамшидиян приехал в Беларусь в 1993 году, занялся бизнесом, женился на белоруске. В его семье трое детей, все они граждане Беларуси. В Иране Джамшидияна обвиняют в убийстве матери и брата, которое было совершено в конце августа 2012 года, когда Джамшидиян находился в Беларуси. Он отрицает вину. В случае депортации из Беларуси Джамшидияну грозит смертная казнь по обвинению в убийстве, пояснили правозащитники. Кроме того, иранец сменил веру, стал христианином, а согласно иранским законам вероотступничество также карается смертью.

С 2012 года Джамшидияна несколько раз задерживали белорусские власти для экстрадиции в Иран. Семь лет назад Генеральная прокуратура отказала в его выдаче, так как иранская сторона не предоставила необходимые документы.

В 2016 году иранец был лишен вида на жительство. С тех пор у него нет легального статуса в стране, поскольку истек срок действия иранского паспорта. Иран отказывается выдать Мехрдаду новые документы, поэтому он не может подать заявление на получение разрешения на проживание в Беларуси. Джамшидиян обращался за статусом беженца, но Беларусь ему отказала. В июне 2018 года Джамшидиян в очередной раз был задержан и помещен в изолятор временного содержания для установления личности (стандартная процедура для иностранцев без действующих документов).

Решение о депортации иранца было принято 7 марта текущего года и вручено ему 15 марта. Оно было обжаловано адвокатом Джамшидияна.

14 мая Джамшидиян вышел на свободу после 11 месяцев нахождения в СИЗО, но в течение трех месяцев должен был покинуть Беларусь. Правозащитники безуспешно пытались найти страну, которая согласилась бы его принять.