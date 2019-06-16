Растет число беженцев в Беларусь, основной поток идет из Украины

Источник материала: Tut.by

Поток беженцев в Беларусь растет: в 2018 году за получением статуса беженца в госорганы обратилось 895 человек, сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди на пресс-конференции в Минске в понедельник, передает interfax.by .

«В прошлом году 895 лиц обратились за предоставлением защиты в Беларуси. Это примерно на 150 человек больше в сравнении с 2017 годом», — рассказал Бушарди.

Большинство из подавших ходатайство — граждане Украины, Афганистана и Сирии, добавил представитель УВКБ ООН.

Как добавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, рост числа беженцев наблюдается с 2014 года.

— Если до 2013 года в органы внутренних дел с ходатайствами обращалось до 200 человек, то с 2014-го это число выросло в 4,6 раза, — отметил Бегун. Статус беженца или дополнительную защиту получает 90−92% из них, рассказал представитель МВД.

Граждане Украины составляют 92% от обратившихся за помощью как беженцы, подчеркнул Бегун. Получившие статус беженца украинцы проживают во всех регионах Беларуси. Круг их трудоустройства широк — от всех отраслей сельского хозяйства до работы в учреждениях образования, включая профессорский состав вузов.