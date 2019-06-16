ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Растет число беженцев в Беларусь, основной поток идет из Украины

17.06.2019 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поток беженцев в Беларусь растет: в 2018 году за получением статуса беженца в госорганы обратилось 895 человек, сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди на пресс-конференции в Минске в понедельник, передает interfax.by.

«В прошлом году 895 лиц обратились за предоставлением защиты в Беларуси. Это примерно на 150 человек больше в сравнении с 2017 годом», — рассказал Бушарди.

Большинство из подавших ходатайство — граждане Украины, Афганистана и Сирии, добавил представитель УВКБ ООН.

Как добавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, рост числа беженцев наблюдается с 2014 года.

— Если до 2013 года в органы внутренних дел с ходатайствами обращалось до 200 человек, то с 2014-го это число выросло в 4,6 раза, — отметил Бегун. Статус беженца или дополнительную защиту получает 90−92% из них, рассказал представитель МВД.

Граждане Украины составляют 92% от обратившихся за помощью как беженцы, подчеркнул Бегун. Получившие статус беженца украинцы проживают во всех регионах Беларуси. Круг их трудоустройства широк — от всех отраслей сельского хозяйства до работы в учреждениях образования, включая профессорский состав вузов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поток беженцев в Беларусь растет, в 2018 году за получением статуса беженца в госорганы обратилось 895 человек, сообщил представитель Управления верховного комиссара...
 
Новости дня
Новости общества
 
На улице Заславской нашли предмет, похожий на гранату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика