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Природоохрана просит сообщать о заморах рыбы в водоемах
17.06.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Установившаяся жаркая погода, активное цветение водорослей влияют на негативные процессы в открытых водоемах. В некоторых из них наблюдается гибель рыбы.
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Установившаяся жаркая погода, активное цветение водорослей влияют на негативные процессы в открытых водоемах. В некоторых из них наблюдается гибель рыбы. ...
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