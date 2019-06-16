Природоохрана просит сообщать о заморах рыбы в водоемах

Источник материала: Радзiма

Установившаяся жаркая погода, активное цветение водорослей влияют на негативные процессы в открытых водоемах. В некоторых из них наблюдается гибель рыбы.



— При повышении температуры воды процессы гниения водной растительности сжигают растворенный в воде кислород, его уровень иногда снижается до критического. В связи со сложившимися неблагоприятными метеоусловиями, в летний период могут наблюдаться заморы рыбы. Просим жителей области, особенно любителей рыбалки, с целью оперативного реагирования и предотвращения массовой гибели рыб сообщать о предполагаемых заморных явлениях либо нетипичном поведении рыбы на водоемах и водотоках области, — обратились в просьбой специалисты Могилёвского облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Сделать это можно по телефонам в Могилёве (8-0222) 64-79-01, 64-78-33, либо обратиться в Глусскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефонам 8 (02230) 41-8-64, 43-2-96.



— В отдельных случаях ситуация усугубляется паразитарными инфекциями, — пояснили специалисты природоохраны. – Например, установлено, что одной из причин недавней гибели рыбы на водоеме в Минской области (вблизи станции Койданово Дзержинского района) стал аргулез (заболевание, вызванное рачками-паразитами). Они внедряются под чешуей в тело рыбы и высасывают кровь, в рану могут проникать инфекции. Ветеринарные исследования продолжаются.



Напомнили инспекторы и об ответственности в тех случаях, когда будет установлено антропогенное вмешательство, приведшее к гибели рыбы. Виновные понесут наказание.