Пистолеты, винтовка, граната и минометная мина. У двух жителей Березовского района изъяли арсенал

Источник материала: Tut.by

У двух жителей Березовского района изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщает областная милиция.

Видео: УВД Брестского облисполкома

У мужчин изъяли пистолет ТТ, запал к гранате неустановленного образца, несколько самодельных пистолетов, винтовка неустановленного образца, самодельное взрывное устройство; 872 патрона различного калибра, оборудование для изготовления патронов, 50 мм минометная мина со взрывателем, 5 артиллерийских снарядов калибром 20 мм, граната Ф-1. Оружие и боеприпасы мужчины хранили в своих квартирах, домах, гаражах и других помещениях.

Оба задержанных изготавливали самодельные образцы современного стрелкового оружия, а также занимались реставрацией оружия времен Великой Отечественной войны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает до двух лет исправработ или до 7 лет лишения свободы.