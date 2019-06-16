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Пистолеты, винтовка, граната и минометная мина. У двух жителей Березовского района изъяли арсенал

17.06.2019 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У двух жителей Березовского района изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщает областная милиция.

Видео: УВД Брестского облисполкома

У мужчин изъяли пистолет ТТ, запал к гранате неустановленного образца, несколько самодельных пистолетов, винтовка неустановленного образца, самодельное взрывное устройство; 872 патрона различного калибра, оборудование для изготовления патронов, 50 мм минометная мина со взрывателем, 5 артиллерийских снарядов калибром 20 мм, граната Ф-1. Оружие и боеприпасы мужчины хранили в своих квартирах, домах, гаражах и других помещениях.

Оба задержанных изготавливали самодельные образцы современного стрелкового оружия, а также занимались реставрацией оружия времен Великой Отечественной войны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает до двух лет исправработ или до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Оба задержанных изготавливали самодельные образцы современного стрелкового оружия.
 
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