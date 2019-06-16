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Экс-начальнику ГУПРа Доморацкому изменили обвинение - исключили ущерб городу на 3 млн
17.06.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупции. На 17 июня были назначены судебные прения, однако прокурор неожиданно начал зачитывать новое обвинение экс-чиновнику.
Андрея Доморацкого обвиняют сразу
Судья Татьяна Оковитая уточнила, собирается ли Доморацкий платить за незаконное обогащение — та самая взятка, которая ему вменяется.
⁃ Но я не признаю вину, — заявил экс-чиновник.
⁃ В случае, если вы будете признаны невиновным, вам вернут деньги, — продолжила судья.
⁃ Я не брал этих денег. Почему я сейчас должен что-то платить? — стоит на своем Доморацкий.
Второй пункт обвинения — злоупотребление властью — по версии следствия, Андрей Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей.
Напомним, что в сентябре 2018 года Андрей Доморацкий ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало главное управление потребительского рынка, гарантом по выплате являлся учредитель — Мингорисполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. По заключению Комитета госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Куда же пошли «необоснованно сэкономленные» средства? На погашение кредита за строительство «Столицы». Тех 75%, которые ГУПР получал, просто не хватало, чтобы закрыть полностью платежи. Если бы ГУПР не заплатил эти деньги, пришлось бы платить Мингорисполкому как гаранту по кредиту, тогда средства пришлось бы изымать из местного бюджета.
Представитель КГК, которого допросили в суде, настаивает, что ущерб был. Начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев в суде заявил, что ущерба не было:
— Мое мнение — это не ущерб. Деньги пошли на погашение кредита, требовать эти 25% — это уже за гранью. Показатели были выполнены, цель достигнута. Важно, что деньги остались и были направлены на погашение кредита. В случае просрочки требования по выплате переходили бы уже ко мне (имеется в виду главное финансовое управление. — Прим. ред.), выплачивали бы из бюджета города.
В новом обвинении указания об ущербе на 3 млн рублей нет, обвинение переквалифицировали как нанесение ущерба государственным интересам — ч.2 ст. 424 УК (наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет свободы, ранее в обвинении была ч. 3 ст. 424 УК — от 3 до 10 лет лишения свободы)
Третий пункт обвинения — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями — ч.1 ст. 210 УК — до 4 лет лишения свободы).
Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Доморацкий за два месяца до задержания вернул Мингорисполкому все деньги.
И по предыдущему, и по новому обвинению экс-чиновник вину не признает.
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В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупции. На 17 июня были...
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