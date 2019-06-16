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Алкоголь и «отвага». В Гродно две девушки плавали по Неману на матрасе - а тот под ними лопнул
17.06.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Гродно две нетрезвые девушки решили поплавать по Неману на матрасе. В какой-то момент он лопнул. Плавсредство вместе с отдыхающими прибило к островку посередине реки, откуда их спасли сотрудники ОСВОДа.
Все произошло примерно в 19.30 15 июня. Идущий ко дну матрас с девушками заметили прохожие и сообщили в милицию, оттуда информацию направили спасателям.
— Сотрудники спасательной станции Лососно подошли на лодке к отмели посреди реки и доставили двух женщин на берег, — рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД.
Спасатели говорят, что девушкам повезло — их вовремя увидели прохожие, а отмель посередине реки образовалась из-за того, что было мало дождей, да и течение здесь достаточно сильное.
Плавать девушки не умели.
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Плавать никто из них не умел.
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