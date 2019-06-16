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«Сработало белорусское гостеприимство». Друзья рассказали, где сутки был немец, пропавший в Минске

17.06.2019 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С немцем Мартином Мейстером, который в воскресенье утром пропал в Минске и спустя сутки нашелся, все хорошо. Во вторник он улетит в Германию, но эту поездку в Беларусь, скорее всего, запомнит надолго.


Иллюстрация: ПСО «Ангел»

В Минск Мартин прилетел в прошлый вторник. Планы были такими: посмотреть город, а в субботу сходить на свадьбу к другу Кристоферу. Еще в Германии приятель женился на белоруске Дарье, но отпраздновать приятное событие молодожены решили в Беларуси.

До праздника Дарья и Кристофер были за границей, и в Минск собирались прилететь в четверг. Вот только жениха не пустили в Беларусь.

— Пограничники нам сообщили, что Кристофер не въездной, — вспоминает Дарья. — Что случилось, толком никто не пояснил. Мужа депортировали, а я в слезах поехала в Минск. Чуть позже в миграционной службе узнали: вся проблема из-за неоплаченного штрафа.

По словам Дарьи, в 2017 году они с Кристофером арендовали машину и поехали в Беловежскую пущу. Молодой человек был за рулем. Ребята превысили скорость — и попали на камеру автофиксации. Но о том, что что-то нарушили, узнали только сейчас.

— Бумаг о штрафе нам не приходило. Иначе мы бы все оплатили, там смешная сумма, — продолжает девушка. — Но теперь из-за нее Крисофер год не может въехать в Беларусь. Абсурд в том, что после той поездки, мы на своей машине сюда уже приезжали. Вопросов к нам не было, оказалось, что запрет стал действовать только спустя два года. То есть с марта 2019-го.

Жениха в Беларусь не пустили, но гости-немцы в пятницу на свадьбу все-таки прилетели.

— У них был прямой рейс Берлин-Минск, отменять билеты было уже поздно, — рассказывает невеста. — С Мартином было десять человек. В субботу вместо свадьбы мы смотрели город, а вечером пошли в клуб. В какой-то момент я ушла, а ребята еще остались. В воскресенье днем мне позвонили, сообщили, что Мартин пропал.

Как быть в такой ситуации, Дарья не знала. О потерявшемся иностранце она сообщила в поисково-спасательный отряд «Ангел». В соцстеях разместили ориентировки.

«Не знаю, сколько часов они так просидели, но потом еще пригласили его на драники»

По словам Дарьи, Мартин с друзьями жил в хостеле на Сторожевской. Примерно в два часа утра из клуба он решил вернуться домой. В выбранной дороге вроде как был уверен: шел вдоль Свислочи. Но, видимо, не туда свернул или не в ту сторону пошел — в итоге оказался то ли за городом, то ли в каком-то парке.

— Телефон у него не работал, позвонить он не мог. Уже рассвело, он продолжал идти — и набрел на компанию, которая отдыхала на природе, — эту часть истории Дарья рассказывает с улыбкой. — А дальше сработало белорусское гостеприимство. Мартина накормили и позвали отдыхать с ними. Не знаю, сколько часов они так просидели, но потом еще пригласили его домой на драники.

Самое интересное в этой истории, что никто из отдыхающих не говорил по-английски или по-немецки, а Мартин не знает русского, но это никому не помешало.

— Видимо, если есть алкоголь и хорошее настроение, языковой барьер исчезает, — улыбается собеседница. — Я не знаю, почему Мартин не попросил у них телефон, чтобы нам позвонить. Сам он тоже не может этого объяснить.

В общем, немецкий гость провел не один час в компании гостеприимных белорусов. Назад на Сторожевскую молодой человек вернулся к утру понедельника.

— Друзья-немцы очень переживали за него, периодически обходили территорию рядом с домом, — восстанавливает события того дня Дарья. — И в два часа ночи встретили Мартина.

В отличие от остальных ребят, которые улетали в понедельник днем, самолет у Мартина был утром. Свой рейс иностранец пропустил, пришлось брать новый билет.

— В Германию он вернется во вторник, — продолжает Дарья.
На вопрос, понравилось ли их гостю в Беларуси, девушка отвечает с улыбкой: «Говорит — да!».

— А вот как снять запрет на въезд Кристоферу мы до сих пор не знаем, — не скрывает эмоций Дарья. — И не понимаем, как такая история могла произойти. Надеюсь, эта неприятная ситуация скоро разрешится. Нашим немецким друзьям понравилось в Минске. Прощаясь, сказали, что обязательно еще раз приедут к нам на свадьбу в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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С немцем Мартином Мейстером, который в воскресенье утром пропал в Минске и спустя сутки нашелся, все хорошо. Во вторник он улетит в Германию, но эту поездку в...
 
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