Белкоопсоюз: сегодня у населения нет проблем, чтобы сдать клубнику

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У людей, которые занимаются выращиванием клубники, сегодня нет проблем с тем, чтобы сдать ягоду. Об этом заявил журналистам председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году очень богатый урожай клубники, и некоторые производители на днях жаловались на сложности со сбытом ягод. Президент услышал людей, поставил жесткую задачу МАРТ и Белкоопсоюзу в ситуации разобраться, держать ее на контроле и работать с населением. На сегодня все вопросы по закупке и заготовке ягод, в том числе частные, сняты.

"Глава государства поставил перед нами четкую задачу - закупить у населения все излишки клубники, и мы это выполним", - сказал Валерий Иванов. Сейчас пик сезона, закупать клубнику потребкооперация будет еще максимум дней десять. "Мы должны обеспечить людям комфортные условия для реализации ягоды", - подчеркнул он.

К этому потребительская кооперация полностью готова, ведь еще до начала сезона в Брестской области прошло совещание с участием руководства облпотребсоюзов, районов, сельских советов, во время которого были рассмотрены все организационные вопросы, распределены территории заготовки. "Поэтому на сегодня у населения нет проблем, чтобы сдать клубнику", - подчеркнул Валерий Иванов. Он добавил, что не только потребкооперация закупает ее у граждан, но и перекупщики, в частности, из Российской Федерации.

В первые несколько дней заготовки ягоду у населения потребкооперация закупала дороже, чем сейчас, - килограмм товарной ягоды стоил Br5-10. Когда предложение выросло, цена, соответственно, стала снижаться. Сегодня стоимость товарной ягоды составляет от Br1-1,2 за кг, клубника, которая идет на промышленную переработку, стоит Br0,5 за 1 кг. Так называемую бочковую ягоду, которая в последующем будет использоваться предприятиями при изготовлении плодово-ягодного вина, берут по Br0,3. "Конечно, населению хотелось бы продать ягоду дороже, но это значит, что дорогой будет она и на прилавке, и тогда ее сложно будет реализовать", - отметил Валерий Иванов.

Нынешний сезон может стать самым урожайным за последние пять лет, добавил Валерий Иванов. Богатый урожай клубники собирают не только жители Брестской области, но и северных районов страны. Что же касается Лунинецкого района, то здесь в этом году планируют собрать около 10 тыс. т.

По оперативным данным на 17 июня, организациями потребкооперации заготовлено 781 т клубники, в том числе более 389 т товарной ягоды. В ресурсные районы Брестской области (Лунинецкий, Дрогичинский, Ивановский) на закупку ягоды организациями потребкооперации направлено более 70 единиц автотранспорта. Для контроля за ситуацией в этих районах и организации процесса заготовки клубники у населения на период массового сбора создан республиканский штаб потребкооперации с постоянным присутствием ответственного работника штаба в регионе.-0-