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Строительный забор вокруг фабрики-кухни сняли. Вот как теперь выглядит историческое здание
17.06.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строители сняли забор, которым была обнесена фабрика-кухня. Это конструктивистское здание в центре Минска построили в 1936 году, сейчас его реконструируют. TUT.BY посмотрел, как оно выглядит, и спросил у исследователя межвоенной архитектуры, что он думает о новом облике здания.
Фабрику-кухню в Минске построили в 1936 году. Сначала в здании работали столовые, потом там открыли ресторан «Папараць-кветка». В двухтысячных здесь были паб «Дрожжи United» и ночной клуб, а в 2013 году объект закрыли из-за аварийного состояния.
Сейчас фабрика-кухня на реконструкции. Похоже, работы подходят к концу — уже сняли строительный забор.
Исследователь межвоенной архитектуры Владимир Садовский рассказал TUT.BY, что снаружи реконструированное здание выглядит достойно.
— Вернули оригинальный вид входной группы. Там снова сплошное остекление, которое исчезло еще в 1970-е, когда сделали дополнительные ребра жесткости. Угловое окно возле входа тоже приобрело первоначальный вид, как и оконные рамы.
В 1970-х возле здания появилась неопрятная пристройка — ее во время реконструкции тоже убрали.
— Похоже, снова собираются использовать террасы на крыше, как было в 1930-х. В семидесятых вместо террас сделали скатную крышу. Правда, с одной стороны крыло здания сократили на одну секцию — но там размещались подсобные и хозяйственные помещения, которые большой архитектурной ценности не представляли.
— В Беларуси сохранилось очень мало конструктивистских зданий, которые пережили войну и над которыми после войны не ставили архитектурные эксперименты, превращая конструктивизм в сталинский неоклассицизм. Приятно, что фабрике-кухне даже в мелких деталях вернули оригинальный вид, — отмечает Владимир Садовский.
Цвет у обновленного здания — персиковый. В компании «БТ телекоммуникации» уже
— На памятнике архитектуры назначается научный руководитель — у нас Сергей Георгиевич Багласов, который строил Ратушу, гостиницу «Европа», Верхний город. С Министерством культуры совместно работаем, чтобы восстановить. Три физико-химии (физико-химические экспертизы. — Прим. ред.) делали, определяли, какой же все-таки там был цвет. Три разных цвета получилось. Сейчас вот вроде нашли. На сегодня тот, что согласован Министерством культуры, он такой розовенький, — говорили представители заказчика.
По поводу цвета исследователь межвоенной архитектуры Владимир Садовский говорит, что на снимках второй половины 1930-х годов фабрика-кухня выглядит почти белой и одноцветной. Но на фото времен немецкой оккупации она более темная и двухцветная.
— Есть свидетельства, что как минимум в начале 1940-х годов здание фабрики-кухни было двухцветным — отсюда может следовать и разница в результатах анализа краски. На снимке времен немецкой оккупации видно, что стойки окон покрашены светлее, чем остальной объем здания. Как свидетельствует краевед Павел Ростовцев, в 1930-х качество отделки и краски было очень плохим: и краска, и штукатурка могли облезть за пару лет, так что новое здание приходилось перекрашивать. Двухцветная окраска была популярной для Минска тех лет. Возможно, с учетом этих факторов в современной окраске можно было бы вернуться к двухцветной схеме или выбрать более светлый оттенок.
Открытие фабрики-кухни в 1936 году было большим событием в жизни города,
Добавим, что несколько лет назад здание фабрики-кухни в аварийном состоянии приобрела компания «БТ телекоммуникации», чтобы реконструировать его и построить рядом деловой и культурно-развлекательный центр. Реконструкция с элементами реставрации
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TUT.BY посмотрел, как оно выглядит, и спросил у исследователя межвоенной архитектуры, что он думает об облике здания после реконструкции
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