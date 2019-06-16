Строительный забор вокруг фабрики-кухни сняли. Вот как теперь выглядит историческое здание

Источник материала: Tut.by

Строители сняли забор, которым была обнесена фабрика-кухня. Это конструктивистское здание в центре Минска построили в 1936 году, сейчас его реконструируют. TUT.BY посмотрел, как оно выглядит, и спросил у исследователя межвоенной архитектуры, что он думает о новом облике здания.





Фабрику-кухню в Минске построили в 1936 году. Сначала в здании работали столовые, потом там открыли ресторан «Папараць-кветка». В двухтысячных здесь были паб «Дрожжи United» и ночной клуб, а в 2013 году объект закрыли из-за аварийного состояния.

Сейчас фабрика-кухня на реконструкции. Похоже, работы подходят к концу — уже сняли строительный забор.

Исследователь межвоенной архитектуры Владимир Садовский рассказал TUT.BY, что снаружи реконструированное здание выглядит достойно.





— Вернули оригинальный вид входной группы. Там снова сплошное остекление, которое исчезло еще в 1970-е, когда сделали дополнительные ребра жесткости. Угловое окно возле входа тоже приобрело первоначальный вид, как и оконные рамы.

В 1970-х возле здания появилась неопрятная пристройка — ее во время реконструкции тоже убрали.

— Похоже, снова собираются использовать террасы на крыше, как было в 1930-х. В семидесятых вместо террас сделали скатную крышу. Правда, с одной стороны крыло здания сократили на одну секцию — но там размещались подсобные и хозяйственные помещения, которые большой архитектурной ценности не представляли.



Входная группа теперь со сплошным остеклением — это «родное» решение для этого здания. Над вторым этажом появилась терраса — в поздние советские годы здесь была скатная крыша

Оконные рамы теперь однообразные, поделены на квадраты

Вид со двора

Кажется, снаружи реконструкция завершена, но внутри работа еще идет

На снимке хорошо видно угловое окно, которое снова вернули зданию

Двери центрального входа — деревянные, пока они закрыты

— В Беларуси сохранилось очень мало конструктивистских зданий, которые пережили войну и над которыми после войны не ставили архитектурные эксперименты, превращая конструктивизм в сталинский неоклассицизм. Приятно, что фабрике-кухне даже в мелких деталях вернули оригинальный вид, — отмечает Владимир Садовский.

Цвет у обновленного здания — персиковый. В компании «БТ телекоммуникации» уже комментировали изданию The Village цветовое решение объекта.

— На памятнике архитектуры назначается научный руководитель — у нас Сергей Георгиевич Багласов, который строил Ратушу, гостиницу «Европа», Верхний город. С Министерством культуры совместно работаем, чтобы восстановить. Три физико-химии (физико-химические экспертизы. — Прим. ред.) делали, определяли, какой же все-таки там был цвет. Три разных цвета получилось. Сейчас вот вроде нашли. На сегодня тот, что согласован Министерством культуры, он такой розовенький, — говорили представители заказчика.

По поводу цвета исследователь межвоенной архитектуры Владимир Садовский говорит, что на снимках второй половины 1930-х годов фабрика-кухня выглядит почти белой и одноцветной. Но на фото времен немецкой оккупации она более темная и двухцветная.

— Есть свидетельства, что как минимум в начале 1940-х годов здание фабрики-кухни было двухцветным — отсюда может следовать и разница в результатах анализа краски. На снимке времен немецкой оккупации видно, что стойки окон покрашены светлее, чем остальной объем здания. Как свидетельствует краевед Павел Ростовцев, в 1930-х качество отделки и краски было очень плохим: и краска, и штукатурка могли облезть за пару лет, так что новое здание приходилось перекрашивать. Двухцветная окраска была популярной для Минска тех лет. Возможно, с учетом этих факторов в современной окраске можно было бы вернуться к двухцветной схеме или выбрать более светлый оттенок.

Открытие фабрики-кухни в 1936 году было большим событием в жизни города, отмечает сайт minsk-old-new.com. Здесь был ресторан, в котором обедали госчиновники из Дома правительства, а также общедоступная столовая. В здании готовили обеды и полуфабрикаты. Средняя нагрузка минской фабрики-кухни составляла 9128 блюд в день, количество посетителей в феврале 1935 года — около трех тысяч.



Фабрика-кухня вскоре после открытия, 1930-е. Исследователь Владимир Садовский: «Это здание — образец незамутненного конструктивизма и даже некоторого романтизма в советской архитектуре того времени. По легенде, архитектор старался в образе фабрики-кухни заложить силуэт локомотива паровоза — символ прогресса и стремления к новому»

Добавим, что несколько лет назад здание фабрики-кухни в аварийном состоянии приобрела компания «БТ телекоммуникации», чтобы реконструировать его и построить рядом деловой и культурно-развлекательный центр. Реконструкция с элементами реставрации должна была завершиться в декабре 2018 года, но работы еще идут.