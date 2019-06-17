Жаркая погода сохранится по юго-востоку Беларуси на этой неделе

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Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного давления, так что будет преимущественно без осадков, во второй половине недели под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода», — отметили в Белгидромете.