В Минске на время отменят остановки у метро «Октябрьская» и у Дворца спорта

Источник материала: Tut.by

В Минске отменяют несколько важных остановок общественного транспорта. Правда, не навсегда. Подробности сообщает «Минсктранс».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Отменяется для всех маршрутов общественного транспорта остановка «Дворец спорта» — с 5 утра 18 июня до 4 утра 1 июля.

Выходит, что от ближайших остановок придется идти пешком: 724 метра от «Площади Свободы» или 530 метров от «Гостиницы „Юбилейная“».

Не будет останавливаться транспорт и у «Станции метро „Октябрьская“» на проспекте Независимости в направлении улицы Ленина. Запрет вводится с 5 утра 20 июня до часа ночи 26 июня. Выходит, ближайшие остановки к Октябрьской площади по этому маршруту будут у цирка (355 метров до площади) и у ГУМа (429 метров).

На Октябрьской площади и у Дворца спорта во время II Европейских игр в Минске разместятся фан-зоны.