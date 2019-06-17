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В Минске на время отменят остановки у метро «Октябрьская» и у Дворца спорта
18.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске отменяют несколько важных остановок общественного транспорта. Правда, не навсегда. Подробности сообщает «Минсктранс».
Выходит, что от ближайших остановок придется идти пешком: 724 метра от «Площади Свободы» или 530 метров от «Гостиницы „Юбилейная“».
Не будет останавливаться транспорт и у «Станции метро „Октябрьская“» на проспекте Независимости в направлении улицы Ленина.
На Октябрьской площади и у Дворца спорта во время II Европейских игр в Минске разместятся фан-зоны.
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До ближайших остановок придется идти пешком.
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