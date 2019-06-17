Игры все ближе, суд над экс-мэром, туристы на болоте и скромные родители президента - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро, богатеющие белорусы ! Что вам снилось? А, не помните?.. Ну, это частое явление ( но можем помочь ).

Ну что, началась очередная теплая неделя этого лета — и давайте мы вам расскажем, чего ждать от погоды (видели, кстати, недавний град с перепелиное яйцо ?!). Все хорошо, по нашему мнению, в такой погоде, и именно таким должно быть лето — но сколько же людей тонут в жару !.. Люди, хотя бы не пейте перед тем, как лезете в воду, и очень-очень внимательно смотрите за детьми , когда отдыхаете на берегу!.. Ну, а мы пока вспомним, что же важного происходило в стране и мире вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В Египте прямо в зале суда умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Он проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже, был под арестом с 2013 года. Что там произошло — читайте здесь (уже, кстати, известна причина смерти ).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Держите очередной текст нашего проекта « Отпуск на родине ». В этот раз расскажем о Ельне — это самое крупное верховое болото в Беларуси, и оно пользуется невероятной популярностью у туристов. Что же ищут люди на болоте ? Красота и воздух, говорят наши Наташа и Вадим, — и мы просто обалдеваем, глядя на фото оттуда.





Встретили в курортном Браславе прекрасного героя ! Знакомьтесь — пекарь-самоучка Владимир , печет хлеб и сам развозит его на хлебомобиле . «Мне всегда нравилось читать на вашем портале о людях, которые начинали что-то свое делать. Эти истории сильно мотивируют. И, как ни парадоксально, я сейчас оказался там же и вы сейчас пишете обо мне», — говорит Владимир на прощание. А мы вспоминаем его булочки с корицей и желаем удачи! Пусть у таких людей все получается!

! Знакомьтесь — . «Мне всегда нравилось читать на вашем портале о людях, которые начинали что-то свое делать. Эти истории сильно мотивируют. И, как ни парадоксально, я сейчас оказался там же и вы сейчас пишете обо мне», — говорит Владимир на прощание. А мы вспоминаем его булочки с корицей и желаем удачи! Пусть у таких людей все получается! На днях в Минске пропал немец Мартин, которые не говорил по-русски. Его искали и милиция, и «Ангел», спустя сутки иностранец нашелся и сегодня улетит в Германию. Но эту поездку в Беларусь, скорее всего, запомнит надолго — всему виной наше хваленое гостеприимство !..

немец Мартин, которые не говорил по-русски. Его искали и милиция, и «Ангел», спустя сутки иностранец нашелся и сегодня улетит в Германию. Но эту поездку в Беларусь, скорее всего, — !.. Хотите побывать в гостях у родителей шестого президента Украины Владимира Зеленского? Он родом из промышленного города Кривой Рог — и здесь до сих пор живут его мама и папа. Родительский дом — четырехкомнатная квартира в обычной советской многоэтажке, и вы не поверите, как скромно могут жить родители президента ! «А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (супруга) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье, и всё».





А хотите, расскажем вам о детстве Ким Чен Ына ? Этого-то мальчика уже на самом раннем этапе жизни готовили стать «великим лидером». Ну и жили они, по сравнению с остальными северокорейскими детьми, просто сказочно: «Огромные игровые комнаты, в которых было больше игрушек, чем в любом европейском детском магазине. Там были горы конструкторов Lego и Playmobil; коробки с пазлами, которые они не собрали бы и за всю жизнь, все возможные игрушки с четырьмя колесами…». Это, конечно, еще не все .

? Этого-то мальчика уже на самом раннем этапе жизни готовили стать «великим лидером». Ну и жили они, по сравнению с остальными северокорейскими детьми, просто сказочно: «Огромные игровые комнаты, в которых было больше игрушек, чем в любом европейском детском магазине. Там были горы конструкторов Lego и Playmobil; коробки с пазлами, которые они не собрали бы и за всю жизнь, все возможные игрушки с четырьмя колесами…». . Но вернемся в Беларусь. В открытом доступе появилось почти 700 оцифрованных снимков из разных регионов страны, в которых можно разглядеть наш культурный код. Как выглядели белорусские женихи и невесты в начале XX века? Зачем белорусы фотографировались на фоне ковров? Здесь мы собрали самые интересные фото .

Все новости понедельника, 17 июня

Кстати. Вчера же абитуриенты-2019 писали ЦТ по математике. Попробуйте и вы (но сразу предупреждаем, наш тест куда легче, чем ЦТ — хотя и вы не готовились). Удачи — и хорошего дня! Ой, и забыли сказать: обязательно почистите свои аккаунты в соцсетях, особенно если вы врач в поликлинике, а любите отдыхать на Мальдивах и ездить на Bentley — говорят, белорусские налоговики именно в фейсбуках и инстаграмах ловят нас на несоответствии доходов расходам. Не благодарите.

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