Игры все ближе, суд над экс-мэром, туристы на болоте и скромные родители президента - все за вчера

Помните, на прошлой неделе рассказывали, что к «5 элементу» пришли«маски-шоу» силовики? Узнали у руководства, что это было и во что вылилось, ведь компанию обвиняют в неуплате налогов. Говорят, размер претензий — меньше 1% от уплаченных компанией налогов в 2018 году и меньше, чем размер благотворительной помощи в прошлом году.
Минчане (да и не только), знаете «Е-сити» на Денисовской? Именно там, кстати, проводились розыгрыши квартир и машин… Теперь это не магазин «Евроопта», его выкупила другая крупная сеть. Рассказать, как ТЦ скоро будет называться?
Продолжается процесс по делу бывшего замглавы Минска Андрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупции. На вчера были назначены судебные прения, однако прокурор неожиданно начал зачитывать новое обвинение экс-чиновнику — и вменяемый ему ущерб уменьшился на 3 млн долларов. Правда, Доморацкий как не признавал вину по старому обвинению, так и не признает по новому.
В Египте прямо в зале суда умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Он проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже, был под арестом с 2013 года. Что там произошло — читайте здесь (уже, кстати, известна причина смерти).
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Держите очередной текст нашего проекта «Отпуск на родине». В этот раз расскажем о Ельне — это самое крупное верховое болото в Беларуси, и оно пользуется невероятной популярностью у туристов. Что же ищут люди на болоте? Красота и воздух, говорят наши Наташа и Вадим, — и мы просто обалдеваем, глядя на фото оттуда.
Встретили в курортном Браславе прекрасного героя! Знакомьтесь — пекарь-самоучка Владимир, печет хлеб и сам развозит его на хлебомобиле. «Мне всегда нравилось читать на вашем портале о людях, которые начинали что-то свое делать. Эти истории сильно мотивируют. И, как ни парадоксально, я сейчас оказался там же и вы сейчас пишете обо мне», — говорит Владимир на прощание. А мы вспоминаем его булочки с корицей и желаем удачи! Пусть у таких людей все получается!
На днях в Минске пропал немец Мартин, которые не говорил по-русски. Его искали и милиция, и «Ангел», спустя сутки иностранец нашелся и сегодня улетит в Германию. Но эту поездку в Беларусь, скорее всего, запомнит надолго — всему виной наше хваленое гостеприимство!..
Хотите побывать в гостях у родителей шестого президента Украины Владимира Зеленского? Он родом из промышленного города Кривой Рог — и здесь до сих пор живут его мама и папа. Родительский дом — четырехкомнатная квартира в обычной советской многоэтажке, и вы не поверите, как скромно могут жить родители президента! «А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (супруга) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье, и всё».
А хотите, расскажем вам о детстве Ким Чен Ына? Этого-то мальчика уже на самом раннем этапе жизни готовили стать «великим лидером». Ну и жили они, по сравнению с остальными северокорейскими детьми, просто сказочно: «Огромные игровые комнаты, в которых было больше игрушек, чем в любом европейском детском магазине. Там были горы конструкторов Lego и Playmobil; коробки с пазлами, которые они не собрали бы и за всю жизнь, все возможные игрушки с четырьмя колесами…». Это, конечно, еще не все.
Но вернемся в Беларусь. В открытом доступе появилось почти 700 оцифрованных снимков из разных регионов страны, в которых можно разглядеть наш культурный код. Как выглядели белорусские женихи и невесты в начале XX века? Зачем белорусы фотографировались на фоне ковров? Здесь мы собрали самые интересные фото.
Кстати. Вчера же абитуриенты-2019 писали ЦТ по математике. Попробуйте и вы (но сразу предупреждаем, наш тест куда легче, чем ЦТ — хотя и вы не готовились). Удачи — и хорошего дня! Ой, и забыли сказать: обязательно почистите свои аккаунты в соцсетях, особенно если вы врач в поликлинике, а любите отдыхать на Мальдивах и ездить на Bentley — говорят, белорусские налоговики именно в фейсбуках и инстаграмах ловят нас на несоответствии доходов расходам. Не благодарите.
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