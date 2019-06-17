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Игры все ближе, суд над экс-мэром, туристы на болоте и скромные родители президента - все за вчера

18.06.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро, богатеющие белорусы! Что вам снилось? А, не помните?.. Ну, это частое явление (но можем помочь).

Ну что, началась очередная теплая неделя этого лета — и давайте мы вам расскажем, чего ждать от погоды (видели, кстати, недавний град с перепелиное яйцо?!). Все хорошо, по нашему мнению, в такой погоде, и именно таким должно быть лето — но сколько же людей тонут в жару!.. Люди, хотя бы не пейте перед тем, как лезете в воду, и очень-очень внимательно смотрите за детьми, когда отдыхаете на берегу!.. Ну, а мы пока вспомним, что же важного происходило в стране и мире вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Помните, на прошлой неделе рассказывали, что к «5 элементу» пришли «маски-шоу» силовики? Узнали у руководства, что это было и во что вылилось, ведь компанию обвиняют в неуплате налогов. Говорят, размер претензий — меньше 1% от уплаченных компанией налогов в 2018 году и меньше, чем размер благотворительной помощи в прошлом году.
  • Минчане (да и не только), знаете «Е-сити» на Денисовской? Именно там, кстати, проводились розыгрыши квартир и машин… Теперь это не магазин «Евроопта», его выкупила другая крупная сеть. Рассказать, как ТЦ скоро будет называться?
  • Продолжается процесс по делу бывшего замглавы Минска Андрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупции. На вчера были назначены судебные прения, однако прокурор неожиданно начал зачитывать новое обвинение экс-чиновнику — и вменяемый ему ущерб уменьшился на 3 млн долларов. Правда, Доморацкий как не признавал вину по старому обвинению, так и не признает по новому.
  • Помните гражданина Ирана Мехрдада Джамшидияна, которому на родине грозит смертная казнь? Наше МВД таки разрешило ему остаться в Беларуси — «по гуманитарным соображениям». Теперь иранец сможет подать документы для получения временного вида на жительство в Беларуси и жить с семьей. Ура!
  • Игры все ближе — и в Минске меняются схемы маршрутов общественного транспорта и проезда — автомобильного. Как именно пойдут автобусы и троллейбусы, объяснят транспортники, как ездить простым водителям — расскажут гаишники, а что творится на перекрытых к Играм улицам — покажем мы. А вчера же еще в Минске зажгли огонь Игр — смотрите, как масштабно это было! Город-сказка у нас теперь, в общем (если бы еще уличных музыкантов не задерживали!..) — даже бар «для прогрессивной и думающей молодежи, которая любит свою родину и свою историю» на Зыбицкой открыли (но здесь Игры, слава Богу, ни при чем).
  • В Гонконге около двух миллионов жителей вышли на уличные протесты. Против чего выступают — расскажем здесь (и обязательно посмотрите, как дисциплинированно протестующие пропускают скорую!).


  • В Египте прямо в зале суда умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Он проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже, был под арестом с 2013 года. Что там произошло — читайте здесь (уже, кстати, известна причина смерти).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Держите очередной текст нашего проекта «Отпуск на родине». В этот раз расскажем о Ельне — это самое крупное верховое болото в Беларуси, и оно пользуется невероятной популярностью у туристов. Что же ищут люди на болоте? Красота и воздух, говорят наши Наташа и Вадим, — и мы просто обалдеваем, глядя на фото оттуда.


  • Встретили в курортном Браславе прекрасного героя! Знакомьтесь — пекарь-самоучка Владимир, печет хлеб и сам развозит его на хлебомобиле. «Мне всегда нравилось читать на вашем портале о людях, которые начинали что-то свое делать. Эти истории сильно мотивируют. И, как ни парадоксально, я сейчас оказался там же и вы сейчас пишете обо мне», — говорит Владимир на прощание. А мы вспоминаем его булочки с корицей и желаем удачи! Пусть у таких людей все получается!
  • На днях в Минске пропал немец Мартин, которые не говорил по-русски. Его искали и милиция, и «Ангел», спустя сутки иностранец нашелся и сегодня улетит в Германию. Но эту поездку в Беларусь, скорее всего, запомнит надолго — всему виной наше хваленое гостеприимство!..
  • Хотите побывать в гостях у родителей шестого президента Украины Владимира Зеленского? Он родом из промышленного города Кривой Рог — и здесь до сих пор живут его мама и папа. Родительский дом — четырехкомнатная квартира в обычной советской многоэтажке, и вы не поверите, как скромно могут жить родители президента! «А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (супруга) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье, и всё».


  • А хотите, расскажем вам о детстве Ким Чен Ына? Этого-то мальчика уже на самом раннем этапе жизни готовили стать «великим лидером». Ну и жили они, по сравнению с остальными северокорейскими детьми, просто сказочно: «Огромные игровые комнаты, в которых было больше игрушек, чем в любом европейском детском магазине. Там были горы конструкторов Lego и Playmobil; коробки с пазлами, которые они не собрали бы и за всю жизнь, все возможные игрушки с четырьмя колесами…». Это, конечно, еще не все.
  • Но вернемся в Беларусь. В открытом доступе появилось почти 700 оцифрованных снимков из разных регионов страны, в которых можно разглядеть наш культурный код. Как выглядели белорусские женихи и невесты в начале XX века? Зачем белорусы фотографировались на фоне ковров? Здесь мы собрали самые интересные фото.

Все новости понедельника, 17 июня

Кстати. Вчера же абитуриенты-2019 писали ЦТ по математике. Попробуйте и вы (но сразу предупреждаем, наш тест куда легче, чем ЦТ — хотя и вы не готовились). Удачи — и хорошего дня! Ой, и забыли сказать: обязательно почистите свои аккаунты в соцсетях, особенно если вы врач в поликлинике, а любите отдыхать на Мальдивах и ездить на Bentley — говорят, белорусские налоговики именно в фейсбуках и инстаграмах ловят нас на несоответствии доходов расходам. Не благодарите.

Ваша редакция

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Теги: Минск
 
 
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