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Нотариус разъясняет: что такое пожизненное содержание с иждивением?

18.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нередко нотариусы сталкиваются с такой ситуацией, когда к ним обращается пожилой человек пенсионного возраста с просьбой оформить «дарственную». В ходе беседы выясняется, что этот пенсионер одинокий, у него нет никого из родственников, но имеется очень хороший сосед, который заботится о нем, всегда навещает его, приносит продукты, покупает лекарства, возит в поликлинику на своем авто. В ответ на его заботу пенсионер желает подарить свое жилье этому хорошему соседу.

В таком случае нотариусы разъясняют, что кроме дарения или завещания, есть еще один способ распорядиться своим жильем – заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Так что же такое договор пожизненного содержания с иждивением?

Нотариус разъясняет: что такое пожизненное содержание с иждивением?
Договор пожизненного содержания с иждивением – это договор, о которому одна сторона (получатель ренты) передает принадлежащую ей недвижимость в собственность другой стороне (плательщику ренты), обязующейся осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина или указанного им третьего лица.

Термин «рента» (нем. Rente, фр. rente, происходит от лат. reddita отданная) означает всякий регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности. Этот термин вошел в правовые словари многих государств одновременно с трансформацией гражданского права в условиях рынка, представляя собой общее обозначение дохода, получаемого от вложения капитала. Данный институт гражданского права, регулирующий опеку над одинокими людьми с целью получения в собственность их жилплощади, появился в законодательстве Республики Беларусь в 1998 году с принятием нового Гражданского кодекса (далее ГК).

Суть договора пожизненного содержания с иждивением состоит в том, что под выплату ренты происходит отчуждение недвижимого имущества, при этом получателем ренты может быть только физическое лицо и рента должна выплачиваться полностью или частично в натуральной форме, то есть, включая в себя обеспечение потребностей в жилище, питании, одежде, необходимый медицинский уход и т.д.

В последнее время практика заключения договоров пожизненного содержания с иждивением начинает постепенно расширяться.  Данный договор является разновидностью договора пожизненной ренты. Поэтому к нему применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами § 4 гл. 33 ГК (п. 2 ст. 572 ГК). К договору пожизненного содержания с иждивением могут быть применимы правила о возможности заключения договора в пользу нескольких лиц (п. 2 ст. 567 ГК); о расторжении договора по требованию получателя ренты (ст. 570 ГК); о риске случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты (ст. 571 ГК).

Различия в правовом регулировании данных договоров обусловлены следующими причинами:

  • наличие особых доверительных отношений между сторонами договора пожизненного содержания с иждивением;
  • круг имущества, переданного под пожизненное содержание с иждивением, ограничен;
  • формы выплаты пожизненного содержания могут быть различны;
  • рента носит ярко выраженный характер обеспечения жизненных потребностей гражданина.

В отличие от договора пожизненной ренты отношения между сторонами в договоре пожизненного содержания с иждивением носят доверительный характер, чаще всего стороны знакомы друг с другом до заключения договора. Заключив договор пожизненного содержания с иждивением, они постоянно контактируют друг с другом порой их объединяет общее жилище. Наличие таких отношений между сторонами дало основание «квалифицировать договор как договор доверительного (фидуциарного) характера».

Важно также отметить, что в отличие от других договоров ренты по своей правовой природе этот договор является новым для гражданского права Республики Беларусь. Анализ различных критериев классификации договоров позволил сделать вывод о том, что договор пожизненного содержания с иждивением является возмездным, реальным, односторонним договором (но двусторонней сделкой); фидуциарным (доверительным), длящимся.

Договор пожизненного содержания с иждивением, как и все договоры ренты, носит односторонне обязывающий характер, который состоит в том, что после заключения договора ренты, обязанной стороной будет лишь плательщик ренты. Его обязанностью является предоставление содержания до смерти получателя ренты, а также, если это предусмотрено договором, периодическая выплата получателю ренты определенной денежной суммы. У получателя ренты обязанности по договору ренты отсутствуют. Его действия по передаче имущества в собственность плательщика ренты основаны на принципе свободы договора и совершаются в процессе заключения договора ренты.

Как уже отмечалось выше, в качестве получателей ренты могут выступать только граждане. При этом в зависимости от условий договора различают несколько типов получателей ренты:

  • гражданин, передавший недвижимое имущество в собственность плательщика ренты при заключении договора;
  • передать имущество может один гражданин, а получателем ренты может выступать указанное им третье лицо (лица). Такими лицами вправе выступать также лишь физические лица;
  • имущество передается под выплату ренты одним гражданином, а плательщик принимает на себя обязательство выплаты ренты как этому гражданину, так и третьему лицу (лицам).

Несмотря на то, что действующее законодательство не устанавливает каких-либо требований к получателю ренты ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, на практике в подавляющем большинстве случаев договор пожизненного содержания с иждивением заключается только с гражданами-пенсионерами. При этом в основном в качестве получателей ренты выступают не все пенсионеры, а преимущественно одинокие малоимущие граждане преклонного возраста либо пожилые семейные пары.

Предметом договора пожизненного содержания с иждивением является только недвижимое имущество. В настоящее время значительное число договоров заключается по поводу жилых помещений – домов, квартир, и одним из существенных условий договора является сохранение права владения и пользования гражданина в жилом помещении, переданном под предоставление содержания. Это объясняется отсутствием у большинства граждан, нуждающихся в содержании, иного недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности.

Срок действия договора вытекает из его содержания и измеряется периодом жизни иждивенца. Периодичность предоставления содержания законом особо не оговаривается, поскольку решение вопроса зависит в конечном итоге от характера предоставляемых услуг. Если речь идёт об обеспечении потребностей иждивенца в жилище, питании, уходе то следует исходить из необходимости обеспечения нормальных естественных потребностей человека, если только стороны не оговорили специально эти вопросы в самом договоре. Необходимо также отметить, что на вознаграждения по договору ренты (в том числе и пожизненного содержания с иждивением) не начисляются страховые взносы.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов. Условия таких договоров включают передачу получателем ренты – гражданином Республики Беларусь принадлежащего ему жилого помещения в собственность административно-территориальной единице взамен на предоставление социальных услуг территориальными центрами и предоставление услуг стационарными учреждениями.

Главная проблема заключается в том, что договор пожизненного содержания с иждивением по-прежнему остаётся алеаторным, то есть рисковым. Причём для обеих сторон. Для получателя ренты существует риск недобросовестного отношения плательщика ренты к своим обязанностям. А для плательщика ренты существует риск, который связан не только с материальными потерями, в результате случайной гибели и повреждения имущества, но и с доверительным характером рассматриваемого договора. Неоднократно встречались случаи, когда плательщик ренты попадал в тяжёлое материальное положение (в силу болезни или других уважительных причин), и договаривался устно об отсрочке рентных платежей, однако получатели ренты обращались в суд с иском о расторжении договора.

Таким образом, чтобы не столкнуться с подобной проблемой, при заключении договора пожизненного содержания с иждивением сторонам следует очень внимательно относиться к формированию его условий.

Будущие плательщики ренты должны предельно точно просчитать, смогут ли они, несмотря на всевозможные жизненные ситуации, ежемесячно в течение многих лет осуществлять уход за получателем ренты, поскольку ГК не только не регулирует детально, но в определенных случаях даже не дает ориентиров для урегулирования взаимоотношений сторон.

Договор подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальная деятельность в Республике Беларусь основывается на принципах:

  • законности и независимости – т.е. нотариусы при совершении нотариальных действий руководствуются исключительно актами законодательства, нотариусы независимы и подчиняются только требованиям закона;
  • беспристрастности, т.е. действия осуществляются на равных условиях для всех граждан независимо от пола, расы, национальности имущественного и должностного положения и т.п.;
  • обеспечения нотариальной тайны, т.е. все сведения, полученные по совершенному нотариальному действию, нотариус не имеет права разглашать. Поэтому во избежание незаконности совершения договора пожизненного содержания с иждивением необходимо обратиться к нотариусу, который поможет уйти от серьезных ошибок, разъяснит сторонам их права и обязанности, предупредит о последствиях, проверит соответствует ли содержание договора действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона, подробно составит договор, в котором конкретно отразит обязанности плательщика ренты, вплоть до количества посещений в месяц, минимального наименования приносимых им продуктов, лекарств, уборок, в квартире, количество совместных прогулок, по согласованию со сторонами поможет определить размер рентных платежей, так как устные оговорки тех или иных обстоятельств не влекут правовых последствий, а только усиливают возможность недобросовестного отношения плательщиков ренты к своим обязанностям.

Таким образом, от полноты условий, включённых в договор обеими сторонами, зависит продолжительность и правовая судьба договора. Чем подробнее будет составлен договор и конкретнее отражены в нём обязанности плательщика ренты, определён размер рентных платежей, тем меньше будет оснований у получателя требовать расторжения договора при условии надлежащего выполнения его плательщиком. В конечном итоге все это будет способствовать защите прав сторон договора и стабилизации рентных отношений.

Татьяна Козимирова,
нотариус Минского областного нотариального округа.

Материал предоставлен Белорусской нотариальной палатой
для Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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