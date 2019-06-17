Нарушитель не останется незамеченным: на время запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес

Источник материала: Полесская правда



Вопросам благоустройства и наведения порядка на земле в нашей стране уделяется большое внимание. Проводятся месячники по благоустройству, субботники, различные акции, в которых принимают участие неравнодушные жители городов и деревень Беларуси. Сохранению порядка и чистоты в лесах, а также выявлению нарушителей природоохранного законодательства способствуют камеры фото- и видеофиксации, так называемые фотоловушки.

На территории ГЛХУ «Пинский лесхоз» установлено 9 таких камер, из них три были приобретены в нынешнем году.





– Как правило, фотоловушки поочередно устанавливаются в местах, где чаще всего совершаются правонарушения, – рассказывает Максим Михаевич, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Пинский лесхоз». – Прежде всего, эти устройства мы устанавливаем там, где периодически возникают несанкционированные свалки мусора (подъезды к свалкам бытовых отходов, садоводческие товарищества, съезды с дорог в лесных массивах, наиболее популярные места отдыха). Кроме того, в тех местах, где возможна незаконная рубка деревьев, где произрастают дикорастущие растения, запрещенные к сбору, особенно первоцветы ранней весной, незаконный сбор березового сока. Самая наболевшая проблема для работников лесничеств нашего лесхоза – это выбрасывание мусора. Больше всего таких несанкционированных свалок мы наблюдаем в лесопарковой зоне г. Пинска, которая находится в ведении Молотковичского лесничества. В этом году, благодаря фотоловушкам, был выявлен один нарушитель, выбрасывающий мусор в неположенном месте, и привлечен к административной ответственности. В прошлом году три человека заплатили штраф за нарушение природоохранного законодательства. Хотелось бы напомнить, что за загрязнение леса бытовым мусором предусмотрена административная ответственность – штраф до 50 базовых величин, а при повторных фактах в течение года – и уголовная ответственность.

При введении запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес с целью предупреждения нарушения запретного режима. Уже в этом году к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено 4 человека. К счастью для них, административная ответственность за данное нарушение выразилась в виде предупреждения. С людьми провели разъяснительную беседу, и они покинули лес без сопротивления и лишних напоминаний.

М.Н. Михаевич объясняет, что фотоловушка реагирует на движение и начинает съемку автоматически, как только срабатывает датчик движения, может снимать как днем, так и ночью. К слову, в режиме ожидания она может работать до одного месяца. Полученные фотоснимки приходят на мобильные телефоны сотрудников лесхоза в виде ММС или по электронной почте на почтовый ящик лесничества. По каждому конкретному случаю принимается решение о реагировании на нарушение.

– Если нужно установить личность нарушителя по номеру автомашины, попавшей в поле зрения фотоловушки, то мы обращаемся в МРЭО ГАИ, – рассказывает Максим Николаевич. – Если же запечатлено лицо человека, то установить его личность нам помогают в РОВД.

В апреле 2019 года в Пинском лесхозе появился беспилотный летательный аппарат. Его управлением занимается М.Н. Михаевич – он прошел соответствующее обучение в Минске на базе республиканского ДОСААФ.

– Как минимум раз в неделю проводится мониторинг состояния лесного фонда с целью предотвращения браконьерских действий, для наблюдения усыхания сосновых насаждений, предотвращения пожаров в лесном фонде, а также для выявления нарушений природоохранного законодательства, – отмечает Максим Николаевич. – Сейчас в основном проводится мониторинг усыхающих сосновых насаждений. Надеюсь, что с помощью современных устройств мы сможем сберечь лес – один из основных природных ресурсов нашей страны.

Инна УРБАНОВИЧ.