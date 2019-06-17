ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарушитель не останется незамеченным: на время запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес

18.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Нарушитель не останется незамеченным: на время запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес
Вопросам благоустройства и наведения порядка на земле в нашей стране уделяется большое внимание. Проводятся месячники по благоустройству, субботники, различные акции, в которых принимают участие неравнодушные жители городов и деревень Беларуси. Сохранению порядка и чистоты в лесах, а также выявлению нарушителей природоохранного законодательства способствуют камеры фото- и видеофиксации, так называемые фотоловушки.

На территории ГЛХУ «Пинский лесхоз» установлено 9 таких камер, из них три были приобретены в нынешнем году.


Нарушитель не останется незамеченным: на время запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес
– Как правило, фотоловушки поочередно устанавливаются в местах, где чаще всего совершаются правонарушения, – рассказывает Максим Михаевич, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Пинский лесхоз». – Прежде всего, эти устройства мы устанавливаем там, где периодически возникают несанкционированные свалки мусора (подъезды к свалкам бытовых отходов, садоводческие товарищества, съезды с дорог в лесных массивах, наиболее популярные места отдыха). Кроме того, в тех местах, где возможна незаконная рубка деревьев, где произрастают дикорастущие растения, запрещенные к сбору, особенно первоцветы ранней весной, незаконный сбор березового сока. Самая наболевшая проблема для работников лесничеств нашего лесхоза – это выбрасывание мусора. Больше всего таких несанкционированных свалок мы наблюдаем в лесопарковой зоне г. Пинска, которая находится в ведении Молотковичского лесничества. В этом году, благодаря фотоловушкам, был выявлен один нарушитель, выбрасывающий мусор в неположенном месте, и привлечен к административной ответственности. В прошлом году три человека заплатили штраф за нарушение природоохранного законодательства. Хотелось бы напомнить, что за загрязнение леса бытовым мусором предусмотрена административная ответственность – штраф до 50 базовых величин, а при повторных фактах в течение года – и уголовная ответственность.

При введении запрета на посещение лесов фотоловушки ставятся на въездах в лес с целью предупреждения нарушения запретного режима. Уже в этом году к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено 4 человека. К счастью для них, административная ответственность за данное нарушение выразилась в виде предупреждения. С людьми провели разъяснительную беседу, и они покинули лес без сопротивления и лишних напоминаний.

М.Н. Михаевич объясняет, что фотоловушка реагирует на движение и начинает съемку автоматически, как только срабатывает датчик движения, может снимать как днем, так и ночью. К слову, в режиме ожидания она может работать до одного месяца. Полученные фотоснимки приходят на мобильные телефоны сотрудников лесхоза в виде ММС или по электронной почте на почтовый ящик лесничества. По каждому конкретному случаю принимается решение о реагировании на нарушение.

– Если нужно установить личность нарушителя по номеру автомашины, попавшей в поле зрения фотоловушки, то мы обращаемся в МРЭО ГАИ, – рассказывает Максим Николаевич. – Если же запечатлено лицо человека, то установить его личность нам помогают в РОВД.

В апреле 2019 года в Пинском лесхозе появился беспилотный летательный аппарат. Его управлением занимается М.Н. Михаевич – он прошел соответствующее обучение в Минске на базе республиканского ДОСААФ.

– Как минимум раз в неделю проводится мониторинг состояния лесного фонда с целью предотвращения браконьерских действий, для наблюдения усыхания сосновых насаждений, предотвращения пожаров в лесном фонде, а также для выявления нарушений природоохранного законодательства, – отмечает Максим Николаевич. – Сейчас в основном проводится мониторинг усыхающих сосновых насаждений. Надеюсь, что с помощью современных устройств мы сможем сберечь лес – один из основных природных ресурсов нашей страны.

Инна УРБАНОВИЧ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Запрет на посещение лесов введён в Пинском районе
Нотариус разъясняет: что такое пожизненное содержание с иждивением? »
Новости дня
Новости общества
 
Может ли ухудшиться зрение во время беременности? Выпуск проекта «Вопросы к офтальмологу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика