В трех минских гипермаркетах будут собирать пакеты с пакетами, чтобы отправить на переработку

Источник материала: Tut.by

В минских гипермаркетах установят контейнеры для сбора использованных пластиковых пакетов. Из них обещают делать новые пакеты, сообщают авторы инициативы.



Так выглядит «Пакет для пакета с пакетами», который скоро появится в гипермаркетах. Фото: предоставлено организаторами акции

В минских гипермаркетах «Корона» появятся контейнеры для сбора использованного полиэтилена: «маек», фасовочных или мусорных пакетов, пищевой пленки и подобной упаковки. Собранные отходы пойдут на переработку — из них сделают новую продукцию.

Контейнеры назвали «Пакет для пакета с пакетами», их установят в трех гипермаркетах сети (на улице Кальварийской, 24, на проспекте Победителей, 65 и проспекте Независимости, 154).

Пункты приема организовала группа компаний Kinglet, этот производитель недавно запустил производство «маек» из кукурузы.

— Вместе с технологами мы проанализировали и поняли, что достаточно расширить цех переработки, чтобы мы могли наладить выпуск вторичных пакетов, — рассказывает директор Kinglet Максим Мелешко. — Мы хотели дать минчанам еще одно решение проблемы переизбытка пластикового мусора.

По информации организаторов акции, из сотни старых «маек» можно сделать 99 новых. В случае с фасовочными и мусорными пакетами соотношение будет другим, поскольку они тоньше. Для переработки подходят только чистые пакеты без бумажных этикеток или остатков пищи. Если мусор будет грязным, то вся партия вторресурсов будет испорчена и может отправиться на свалку.

«Пакеты для пакетов с пакетами» будут вывозить на предприятие в Логойск по мере заполнения. Если эксперимент пойдет, контейнеры установят и в других гипермаркетах. Когда объемы перерабатываемого полиэтилена будут достаточными для изготовления промышленных партий, на кассах можно будет увидеть «майки» с пометкой «recycled». Все зависит от того, насколько активно минчане подключатся к экологической инициативе: начнут приносить из дома использованный полиэтилен или прямо в гипермаркете избавляться от фасовочных пакетов, которые им не нужны.

20 июня, с 17.00 до 21.00, в гипермаркете «Корона» в торговом центре «Замок» пройдет акция «Воскреси пакет». Каждого, кто сдаст пакет с пакетами, отблагодарят яблоками.