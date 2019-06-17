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На страже нашего здоровья

18.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В третье воскресенье июня медицинские работники принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие в честь медиков района прошло в пятницу. В актовом зале Новолукомльской больницы собрались те, кому мы доверяем самое дорогое — жизнь и здоровье.
Первым поздравил многочисленную когорту медиков района председатель райисполкома Л. В. Плешко. В своём выступлении Леонид Владимирович подчеркнул, что у работников сферы здравоохранения самая гуманная и ответственная миссия — забота о жизни и здоровье граждан. Благородный их труд, сопряжённый с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почётом среди людей. Глава района поблагодарил врачей и медперсонал за нелёгкий труд, терпение и доброту, пожелал сил и здоровья.
Леонид Владимирович вручил Благодарность председателя райисполкома врачам Сергею Геннадьевичу Нарейко и Валентине Ивановне Фанченко.

На страже нашего здоровья

Л. В. Плешко вручает Благодарность председателя Чашникского райисполкома врачу-онкологу Валентине Ивановне Фанченко.

А затем слово взял главный врач Новолукомльской ЦРБ Н. Е. Пинчук. Каждый день врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры трудятся для сохранения и укрепления здоровья наших граждан, улучшения качества медобслуживания. Это большая ответственность.
Николай Евгеньевич отметил, что материально-техническая база учреждения здравоохранения постоянно укрепляется, и сегодня есть все условия для того, чтобы люди получали высококвалифицированную помощь. Главный врач пожелал, чтобы труд коллег вознаграждался признательностью пациентов, а также здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений. Особые слова благодарности выразил в адрес ветеранов, пожелал им долгих лет жизни.
Николай Евгеньевич вручил Почётные грамоты одним медработникам, объявил благодарности другим.
Тёплые слова в этот день прозвучали от председателей Чашникской районной организации РОО «Белая Русь» А. В. Дирко и Чашникского районного объединения профсоюзов М. В. Шостак.
Анна Владимировна вручила Благодарственные письма и сувениры Н. Е. Пинчуку, В. В. Красовскому, Н. М. Зябко, А. Г. Митько и Т. П. Харута, активно сотрудничающим с общественной организацией.
Марина Викторовна поздравила с профессиональным праздником и поблагодарила профсоюзный актив учреждения здравоохранения. Юбилейная медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси» была вручена председателю первички Валентине Павловне Каштановой.
Медики-вокалисты порадовали своих коллег концертными номерами. Не менее эффектными были сценка и танец. Стоя благодарили зрители своих коллег за музыкальный подарок.
Одним словом, равняться на медработников следует и в этом.

На страже нашего здоровья

Медработники принимают поздравления.

* * *
И ещё одно важное мероприятие прошло накануне профессионального праздника медработников — открытие после капитального ремонта прачечной. Для каждого учреждения здравоохранения поддержание гигиенического порядка является одной из первостепенных задач.
За все годы здание ни разу не ремонтировалось, оборудование устарело. Капитальный ремонт был просто необходим. Два месяца ушло, чтобы привести в порядок объект. Основные работы были выполнены подрядной организацией. Заменены кровля, дверные и оконные блоки, напольное покрытие. Часть работ — внутренняя отделка, по отоплению и другое — произведена рабочими хозяйственной группы райбольницы.
Закуплено три новые стиральные машины, две сушилки, каток.
Обновление материальной базы позволило не только повысить качество стирки, но и экономить электроэнергию.

Наталья СТУКАЛОВА.

      

 

 
 
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В третье воскресенье июня медицинские работники принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие в честь медиков района прошло в...
 
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