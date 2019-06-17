Может ли ухудшиться зрение во время беременности? Выпуск проекта «Вопросы к офтальмологу»

Источник материала: Tut.by

В этом выпуске проекта «Вопросы к офтальмологу» мы собрали письма читателей, которые не подошли по теме ни к одному из предыдущих материалов, но в которых описаны достаточно распространенные проблемы. На вопросы ответил Сергей Юшкевич — офтальмохирург высшей категории специализированного центра восстановления зрения «Оптимед».

Какие проблемы с глазами являются показаниями к кесареву сечению? И правда ли, что во время беременности зрение зачастую ухудшается? Показаниями к кесареву сечению являются такие диагнозы, как дырчатые разрывы или отслойка сетчатки, кровоизлияния, выраженная дистрофия сетчатки. Кстати, женщина, сделавшая лазерную коррекцию, может рожать самостоятельно, если только у нее нет грубой патологии сетчатки и противопоказаний с гинекологической стороны. Зрение матери во время вынашивания ребенка действительно может меняться, так как сама беременность — это своего рода «стрессовая» ситуация в плане гормональных перестроек и соответствующих изменений в органах и тканях.

Последние два-три года стало заметно увеличиваться минимальное расстояние фокусировки до объекта. Если раньше мог читать с расстояния 15 см от глаз, то сейчас это уже 20−25 см. Когда подношу книгу на привычное ранее расстояние, то глаза очень напрягаются, чувствую боль, но сфокусироваться не могу, и приходится отклонять голову назад. Как можно остановить этот процесс? Почему вообще могут быть проблемы с фокусировкой зрения? К сожалению, этот процесс не остановить так же, как нельзя остановить время. Основная структура в человеческом глазу, ответственная за фокусировку изображения на разных дистанциях, — хрусталик — неумолимо меняется с возрастом. Обычно этот процесс начинается с 40 лет. Иногда проблему уже после 45 приходится решать очками или заменой хрусталиков.

Сыну 15 лет, он уже посадил зрение на девайсах. С какого возраста можно менять хрусталики? И адекватная ли это мера в данном случае? Замена хрусталика глаза с оптической целью имеет смысл только в том случае, когда полностью завершился период роста и формирования глаза. Это происходит в среднем не ранее 21 года. Так что в вашем конкретном случае замена хрусталиков — не вариант. Можно рассмотреть лазерную коррекцию, тем более что современные технологии — к примеру, SuperLasik, Lasik, Транс-ФРК — позволяют сделать процедуру быстрой и точной.

Человеку с астигматизмом нужно постоянно носить очки или надевать их только для работы за компьютером, чтения, просмотра телевизора? При астигматизме рекомендации по режиму ношения очков дает офтальмолог. Например, при так называемом состоянии «ленивого глаза» их нужно носить всегда. Дети, как правило, тоже нуждаются в постоянном ношении очков. У взрослых все зависит от исходного уровня зрения без очков — достаточно его или нет для выполнения различных видов зрительной работы.

Косметолог установил, что у меня на нижнем веке жировик, а в области ресниц есть малозаметная папиллома. Однако специалист отказался удалять эти доброкачественные образования, сказав, что это профиль офтальмолога. Я до сих пор нигде не могу найти специалиста, который занялся бы моей проблемой. Кто проводит такие операции у нас в стране? Все не так сложно, как вам кажется. Для начала стоит записаться на консультацию к офтальмологу, так как многие специализированные клиники занимаются удалением патологических образований на веках. Специалист решит, как справиться с проблемой, не повредив глаз, чтобы зрение оставалось в порядке.

Мне 30 лет. В последний год мои глаза стали очень уставать и болеть. Я обследовалась у офтальмолога, но единственный диагноз, который мне ставят, — синдром сухого глаза. В остальном все якобы в порядке. От сухости выписывают слезозаменители, но они мне совсем не помогают. Я не могу нормально работать, заниматься повседневными делами — глаза все время болят. Пробовала разные капли, гели, но эффект нулевой от любых средств. Есть ли в современной медицине адекватное решение этой проблемы? Куда для этого обратиться и какие обследования нужно пройти? Существует много причин появления синдрома сухого глаза. Нахождение точной причины, скорее всего, позволит избавиться от проблемы. Вам желательно проконсультироваться по поводу наличия профильных проблем с терапевтом, эндокринологом и неврологом. Часто глаза начинают быстро уставать и болеть при близорукости, дальнозоркости или астигматизме. Назначение правильной очковой или контактной коррекции, а также лазерная коррекция зрения могут решить эту проблему. Пока вас не обследовали «от и до», самый простой путь, по которому пойдут врачи, — назначение заместительной терапии (капли и гели). Часто случается, что пациенты, которые жалуются на отсутствие эффекта от использования заменителей слезы, банально не умеют правильно закапывать их, но при этом ждут сиюминутного результата.

Можно ли бороться с сухостью глаз, если это побочный эффект от применения другого лекарства? Если сухость является побочным эффектом препарата, который вы принимаете по назначению врача, обязательно обсудите это с ним на следующем приеме. Возможно, специалист подберет аналог лекарства без такого побочного действия или выпишет препарат для борьбы с сухостью глаз.

Глаза постоянно болят (светобоязнь), летом от солнца слезы текут ручьем. В уголках глаза постоянно чешутся, есть отеки, всегда чувствую напряжение и каждое утро обязательно нахожу точки гноя на краях ресниц. Капли и мази не помогают. Глазное давление нормальное, зрение с четвертого класса -2. Пять лет назад был демодекс, я его вылечила, а проблемы остались. Что делать? Может ли это быть связано с возрастом? Мне 40 лет. Ваши жалобы могут быть следствием многих патологических состояний. Поставить диагноз дистанционно и вылечить вас «по интернету» не получится. Для начала рекомендую сделать посев со слизистой оболочки глаза на наличие хронической инфекции и определить чувствительность флоры к антибиотикам. Иногда хронические вирусные инфекции могут долго беспокоить пациентов и не поддаваться лечению распространенными антибактериальными каплями. Если врач решит, что это не инфекция, вам понадобится комплексная диагностика зрения, в ходе которой специалист сможет более точно определиться с причинами проблем и их решением. Списывать жалобы только на возраст не стоит.

Последние несколько лет при работе за компьютером от усталости и напряжения глаз «спасаюсь» очками для работы — в них свет мягче, напряжение снимается. Недавно заметила, что перед глазами иногда появляется пелена, одинаково нечеткими становятся предметы как вблизи, так и вдали. Тогда очки не снимаю несколько дней, и становится легче. Обратилась к офтальмологу, чтобы, если есть проблемы, устранить их на начальном этапе. Но зрение идеальное, проблем нет. Только на левом глазу есть три «пузыря», которые потом могут привести к катаракте. Стала замечать, что действительно «шалит» только левый глаз. Можно ли сделать что-то сейчас? Или ждать развития проблемы? Врач сказал, что пока нет смысла принимать какие-либо препараты. Скорее всего, у вас появились первые возрастные изменения в хрусталике левого глаза. Как правило, в таких случаях рекомендуют различные «витаминные» глазные капли. Советую вам регулярно — два раза в день — пользоваться ими, предварительно проконсультировавшись с врачом, а также два раза в год делать комплексное обследование глаз, чтобы не пропустить развитие катаракты.

После работы (сижу за компьютером) уже пару лет раздваивается изображение на определенном расстоянии и создается впечатление, что асфальт «хочет ударить по лицу». Перехожу дорогу, закрывая один глаз. Не так давно заметила, что подобное состояние возникает после приема алкоголя. Глазной сказал «меняйте работу» и выписал отдельные очки «для всего». Вопрос: не связано ли это с нарушениями в мозге или все дело только в мышцах перенапряженных глаз? Чем можно облегчить ситуацию? Точный вывод можно сделать только после обследования, но могу предположить, что у вас дальнозоркость. Именно в таких случаях с возрастом появляются очки «для всего». Кардинальным решением проблемы может стать замена хрусталиков ваших глаз на искусственные многофокусные интраокулярные линзы, чтобы после операции вы могли хорошо видеть вдаль и вблизи безо всяких очков.

Несколько лет назад диагностировали катаракту. Чувствую, что зрение ухудшается все сильнее, поэтому хочу сделать операцию. Подскажите, какой способ удаления лучше выбрать? Я знаю, что есть хирургический и лазерный. Но второй значительно дороже. Почему? Действительно, сегодня в Беларуси появилась возможность лазерного сопровождения удаления катаракты, которую уже вовсю используют клиники Западной Европы и Америки. Хирурги всегда стремились выполнять операции быстро, без осложнений и с максимальным результатом. Использование дорогих многофокусных хрусталиков или хрусталиков, корректирующих астигматизм, требует от хирурга ювелирно точного исполнения каждого этапа операции. В этом помогают лазерные технологии. Лазерное сопровождение удаления катаракты затратно, так как требует покупки отдельного эксимерного лазера и одноразового интерфейса для каждого глаза пациента. Именно поэтому позволить себе использование самых последних технологий могут не все. Некоторые центры идут пациентам навстречу и предлагают оформить оплату лазерного удаления катаракты в рассрочку.

Дочери три с половиной года. У нее село зрение и начал косить левый глаз. Прописали очки — носит, но уже пару месяцев наблюдаем странный факт: левый глаз косит ровно сутки через сутки. Сталкивались ли вы с таким и как с этим бороться? Это может говорить о том, что очки подобраны неправильно. Повторно обратитесь к офтальмологу для их перепроверки. Практически все дети рождаются дальнозоркими, и в процессе их роста их зрение должно прийти к абсолютной норме. К сожалению, не у всех это проходит идеально и одинаково на обоих глазах. Только постоянное наблюдение у врача-офтальмолога, своевременная правильная коррекция очками и весь комплекс мероприятий по борьбе с состоянием «ленивого глаза» позволяют добиться хорошего зрения в подростковом и зрелом возрасте.