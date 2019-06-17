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В Гродно горело предприятие по переработке шин, дым был виден отовсюду
18.06.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 июня на территории предприятия по переработке шин у деревни Пушкари Гродненского района произошел пожар: на открытой площадке складирования горели отходы резины. Густой дым был виден буквально со всех сторон Гродно,
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Густой дым был виден буквально со всех сторон Гродно.
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