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В Гродно горело предприятие по переработке шин, дым был виден отовсюду

18.06.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 17 июня на территории предприятия по переработке шин у деревни Пушкари Гродненского района произошел пожар: на открытой площадке складирования горели отходы резины. Густой дым был виден буквально со всех сторон Гродно, сообщает Newgrodno.by.







Это уже не первый случай возгорания старых покрышек в деревне Пушкари. В октябре 2016 года на базе СООО «НПГ «Экологическая Альтернатива» горели старые покрышки — пожар длился 16 часов. В результате в воздухе было превышено содержание формальдегида, за что предприятие должно было возместить убытки в размере 4,5 тысячи рублей и заплатить штраф в 630 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Густой дым был виден буквально со всех сторон Гродно.
 
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