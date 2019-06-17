В Гродно горело предприятие по переработке шин, дым был виден отовсюду

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 июня на территории предприятия по переработке шин у деревни Пушкари Гродненского района произошел пожар: на открытой площадке складирования горели отходы резины. Густой дым был виден буквально со всех сторон Гродно, сообщает Newgrodno.by.





















Это уже не первый случай возгорания старых покрышек в деревне Пушкари. В октябре 2016 года на базе СООО «НПГ «Экологическая Альтернатива» горели старые покрышки — пожар длился 16 часов. В результате в воздухе было превышено содержание формальдегида, за что предприятие должно было возместить убытки в размере 4,5 тысячи рублей и заплатить штраф в 630 рублей.