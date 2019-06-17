В Беларуси ежегодно более 100 ныряльщиков получают тяжелые травмы позвоночника

Источник материала: БелТА

Сергей Макаревич

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно более сотни ныряльщиков получают тяжелые повреждения позвоночника и спинного мозга, 30-40% из них - в состоянии алкогольного опьянения, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель республиканского спинального центра, заведующий нейрохирургическим отделением №1 РНПЦ травматологии и ортопедии (РНПЦТО) доктор медицинских наук Сергей Макаревич.

"Пациенты без повреждений спинного мозга после операции на шейном отделе позвоночника на следующий день могут самостоятельно ходить и выписываются на пятый-седьмой день из стационара. У ныряльщиков, которые получили серьезные травмы с повреждением спинного мозга, обездвижены верхние и нижние конечности, и они в ряде случаев самостоятельно не могут дышать. Такие пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии между жизнью и смертью и длительно лечатся в реанимации", - сказал Сергей Макаревич.

По статистике, тяжелые травмы с повреждением спинного мозга получают 25-40% ныряльщиков. Те, кто выживает, несмотря на проведенные операции, как правило, становятся инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Нейрохирурги из РНПЦТО и областных центров Беларуси освоили современные технологии хирургического лечения таких пострадавших и ежегодно проводят более сотни операций. "Если необходима помощь специалистов из РНПЦ травматологии и ортопедии, то мы выезжаем по всей республике", - отметил руководитель спинального центра.

В летний период фиксируются 90% травм ныряльщика. В жаркие месяцы их число резко увеличивается. 30-40% пострадавших получают такие травмы в состоянии алкогольного опьянения. К нейрохирургам попадают, как правило, после того, как нырнули в незнакомом месте, не изучив дна и глубины водоема, ударившись головой о дно, камни и коряги.

На 15 июня в реанимации РНПЦ травматологии и ортопедии находились два пациента с травмами ныряльщика. Супруга одного из них рассказала, что ее муж, не проверив по неосторожности глубину, пошел нырять. Ранее он купался в этом месте, но захотел нырнуть с дамбы. Глубина оказалась всего около полуметра, а в воде была бетонная плита. После удара мужчина мгновенно перестал чувствовать ноги, руки, стал захлебываться, потерял сознание. Достали его из воды родственники, сделали искусственное дыхание. В тот же день пациента направили в республиканский спинальный центр РНПЦТО, где сразу же провели операцию на шейном отделе позвоночника.

По словам Сергея Макаревича, часть таких пациентов из-за повреждения спинного мозга и обездвиженности конечностей не могут выплыть и погибают от утопления, если рядом нет других людей.

"При травмах ныряльщика происходят переломы, вывихи или переломо-вывихи шейных позвонков, а при повреждении спинного мозга наступает обездвиженность тела и паралич конечностей", - отметил руководитель спинального центра. Суть операции в этом случае заключается во вправлении вывихов, удалении фрагментов сломанных позвонков, которые сдавливают спинной мозг, и установке специальных титановых фиксирующих конструкций-имплантатов.-0-

Фото Андрея Покумейко