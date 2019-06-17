Выносил продукты, алкоголь, технику. Мужчину обвиняют в 30 кражах из дачных домов в Минской области

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о серийных кражах из дачных домов в Минской области. Обвиняемый — 60-летний мужчина, он ранее был судим за аналогичные преступления.



Фото: sk.gov.by

По данным следствия, с октября 2017 года по январь 2019 года обвиняемый совершил 30 хищений из дачных домов в Воложинском, Молодечненском и Минском районах.

Обвиняемый жил в Заславле, снимал там комнату у знакомого.

«Мужчина на электричке приезжал в дачные поселки и находил дома, где не было хозяев. С помощью отверток, монтировки и плоскогубцев повреждал запорные устройства двери или окна и проникал в дом, хозяйственные постройки. Оттуда он похищал имущество (продукты питания, дорогостоящие спиртные напитки, электроинструменты, бытовую и иную технику) — все то, что мог унести в дорожной сумке и рюкзаке. Похищенное сбывал на рынках столицы», — рассказали в Следственном комитете.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 тысяч рублей, часть похищенных вещей возвратили потерпевшим.

Действия обвиняемого квалифицированы как кража, совершенная в крупном размере (ч. 3 ст. 205 УК). Мужчина дал признательные показания, он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.