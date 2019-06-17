Идёт подготовка к переписи населения

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В октябре текущего года пройдёт очередная перепись населения. О задачах важной кампании и подготовке к ней рассказывает начальник районного отдела статистики Главного статистического управления Витебской области Е.В. Вашкевич.

— Елена Валентиновна, с какой целью проводится перепись населения?

— Перепись — единственный информационный ресурс, позволяющий получить данные о численности и структуре населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем. Она отражает все изменения, произошедшие в межпереписной период, а также обеспечивает сопоставимость демографических показателей на уровне самых малых административно-территориальных единиц.

— Чем отличается перепись-2019?

— Нынешняя перепись населения пройдет совершенно в новых условиях: начиная от организации процессов проведения и заканчивая технологией обработки полученных данных. В программу переписи населения 2019 года включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Кроме традиционных, касающихся информации о самом респонденте, есть и новые.

Это вопросы, относящиеся к миграционным процессам, занятости населения, о получении дополнительного образования и о планировании рождения детей.

Но основным новшеством нынешней переписи населения станет включение в программу переписи дополнительной формы переписного листа – «Вопросник о сельском хозяйстве».

Сбор этих данных позволит получить детализированную информацию о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств по отдельным регионам, исходя из чего можно будет спрогнозировать их развитие в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Новацией предстоящей переписи населения является замена традиционных бумажных носителей на планшетные компьютеры, в которые в электронном виде будут загружены переписные листы, а также карты участков с адресами и контурами домов. Автоматизация ввода данных на этапе опроса респондентов позволит обеспечить высокое качество заполнения переписных листов.

— Как будет организована перепись в нашем районе?

— По предварительным данным на территории Верхнедвинского района будет сформирован 1 переписной участок, 26 счетных участков (7 – в г. Верхнедвинске, 1 — в г.п. Освея и 18 сельских счетных участков). Кроме того, будет организована работа двух стационарных участков в районе.

По предварительным данным потребность во временном переписном персонале в нашем районе составит 31 человек, в том числе заведующие и их помощники – 2, переписчики с учетом резерва – 29 человек.

Временный переписной персонал, в зависимости от своих функций, привлекается к участию в переписи населения на разные промежутки времени: заведующие переписными участками и их помощники — на 37 рабочих дней (с 17 сентября по 6 ноября), переписчики – на 25 рабочих дней (с 27 сентября по 31 октября). По счетным участкам, где будет проводиться контрольный обход, — на 28 рабочих дней (с 27 сентября по 5 ноября).

Лица, привлекаемые к проведению переписи населения, освобождаются от работы на период участия в переписи с сохранением места работы и среднего заработка по месту работы.

— Какой порядок проведения кампании?

— Перепись населения республики пройдет с 4 по 30 октября текущего года в 3 этапа.

Первый этап — с 4 по 18 октября 2019 г. – это перепись посредством сети Интернет и на стационарных участках. Также в это время будет организована работа мобильных переписных участков. Преимущества Интернет-переписи в том, что заполнить переписные листы можно в любое удобное для респондента время и в любом месте, где есть возможность подключения к сети Интернет. Персональные данные при этом вносятся в анкеты непосредственно самим респондентом и никому не сообщаются. Сокращается время прохождения опроса, тем самым снижается нагрузка на переписчика по посещению жилых помещений.

На первом этапе переписи также будут работать так называемые мобильные стационарные переписные участки. Что такое мобильный участок? По предварительно составленному графику группа из нескольких переписчиков направляется на предприятие, в организацию на один или несколько дней для того, чтобы работники этих предприятий прошли опрос непосредственно по месту своей работы.

Второй этап переписи – с 19 по 20 октября – актуализация списка адресов.

Третий этап – с 21 по 30 октября, когда переписчики проводят опрос респондентов по месту жительства на территории закрепленных счетных участков и продолжается устный опрос респондентов на стационарных участках.

На протяжении всего периода переписи населения стационарные участки будут работать с 4 по 6 октября – с 9.00 до 21.00 на всей территории области; с 7 по 30 октября – с 9.00 до 20.00 в городах, поселках городского типа крупных сельских населенных пунктах; в сельских населенных пунктах – с 9.00 до 19.00.

Следует четко понимать: чем больше граждан пройдёт перепись по Интернету или на мобильном стационарном участке, тем меньше предстоит переписчику посещать респондентов на дому.

К переписи надо быть готовыми всем — это мероприятие государственного масштаба, требующее большой подготовки и организованности на всех ее стадиях, слаженной работы и взаимодействия всех государственных структур и населения.