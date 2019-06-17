Верхнедвинские школьники отдыхают в летних лагерях

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Верхнедвинском районе летние оздоровительные лагеря организованы на базе одиннадцати учреждений образования. Каждый из них имеет определённую тематическую направленность, в соответствии с которой и будет строиться программа отдыха. Военно-патриотический профиль получили оздоровительные лагеря при СШ №2, Верхнедвинской гимназии, Борковичской ДС-СШ, Бигосовской, Придвинско-Боровской и Освейской СШ; краеведческий – при Волынецкой СШ, Сарьянской ДС-БШ, Кохановичской ДС-СШ и Голубовской БШ, а культурно-досуговый – при Дёрновичской ДС-БШ.

Всего за летний период планируется оздоровить 612 детей, из них 470 – уже в июне, в лагерях дневного пребывания. В июле будут работать лагеря труда и отдыха на базе Верхнедвинской гимназии, Бигосовской, Придвинско-Боровской СШ и Борковичской ДС-СШ. На базе Освейской СШ организован лагерь с круглосуточным пребыванием, где традиционно проходят оздоровление учащиеся, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в ИДН, внутришкольном контроле, дети из приемных и замещающих семей.

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