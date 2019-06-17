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Верхнедвинские школьники отдыхают в летних лагерях
18.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В Верхнедвинском районе летние оздоровительные лагеря организованы на базе одиннадцати учреждений образования. Каждый из них имеет определённую тематическую направленность, в соответствии с которой и будет строиться программа отдыха. Военно-патриотический профиль получили оздоровительные лагеря при СШ №2, Верхнедвинской гимназии, Борковичской ДС-СШ, Бигосовской, Придвинско-Боровской и Освейской СШ; краеведческий – при Волынецкой СШ, Сарьянской ДС-БШ, Кохановичской ДС-СШ и Голубовской БШ, а культурно-досуговый – при Дёрновичской ДС-БШ.
Подробнее читайте в «ДП».
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> В Верхнедвинском районе летние оздоровительные лагеря организованы на базе одиннадцати учреждений образования. Каждый из них имеет определённую тематическую...
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