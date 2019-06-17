В Глусском районе чествовали работников медицины

Источник материала: Радзiма





Накануне Дня медицинского работника, который отметили два дня назад, 16 июня, теплые слова пожеланий и признательности со сцены районного Дома культуры принимали те, кого объединяет общее благородное дело, одна забота и одно желание, — дарить людям здоровье и жизнь.

С профессиональным праздником медицинских работников Глусчины от имени главы района Степана Чечухи и от себя лично поздравил заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко. «Ваш труд всегда востребован и значим, вы умеете безвозмездно помогать, сострадать и сопереживать людям, и это дорогого стоит. Руководством района в свою очередь делается и будет делаться всё возможное, чтобы медицина развивалась, чтобы каждый из вас чувствовал себя комфортно на рабочем месте и продолжал свое дело с честью, достоинством и улыбкой на лице», — подчеркнул он в своем выступлении. Почетной грамотой Глусского райисполкома был отмечен многолетний добросовестный труд заведующего Заволочицкой амбулаторией врача общей практики Александра Малышева.











Слова благодарности за верность однажды выбранной профессии, пожелания крепкого здоровья, тепла и понимания со стороны близких и родных прозвучали в адрес коллег от заместителя главного врача по медицинской части Жанны Нагорной. Почетные грамоты главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома и обкома профсоюза работников здравоохранения за личный вклад в развитие здравоохранения она вручила заведующей Устерховским ФАПом Татьяне Забелло и медицинской сестре терапевтического отделения районной больницы Светлане Янковской.











Благодарности Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья за достигнутые успехи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения удостоена помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии райЦГЭ Елена Петреня. Под дружные аплодисменты коллег Почетные грамоты администрации и профсоюзного комитета райбольницы за достигнутые успехи в деле улучшения медицинского обслуживания населения принимали врач общей практики терапевтического кабинета поликлиники Екатерина Зылева, медицинская сестра стоматологического кабинета Оксана Янушевская, медицинская сестра отделения скорой помощи Валентина Сафонова, санитарка стационара Янина Севбо и санитарка буфета терапевтического отделения Ирина Сарапас.











За достигнутые успехи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Почетной грамотой Глусского рай-ЦГЭ были награждены помощник врача-гигиениста Ирина Никитина и фельдшер-лаборант отделения санитарно-гигиенических исследований Зоя Дещеня.

Яркие музыкальные номера и праздничное настроение виновникам торжества подарили работники культуры и участники художественной самодеятельности.

А. АВТУХОВА

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