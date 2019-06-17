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В последний день жаркой погоды побит температурный рекорд полувековой давности в Брагине

18.06.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последний день двухнедельного периода жаркой погоды с температурой воздуха выше 30 градусов тепла абсолютный максимум был обновлен в Брагине — 31,7 градуса, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Прежний рекорд дня был зафиксирован в этом районном центре Гомельской области более полувека назад, 17 июня 1968 года (30,8).

Температурные рекорды в Беларуси обновлялись 14 дней подряд (с 4 июня). В ряде городов, включая Минск, обновились экстремумы июня за весь период метеонаблюдений. Самым жарким днем было 12 июня — в Жлобине воздух прогрелся до 34,7 градуса. До повторения абсолютного рекорда первого летнего месяца для всей территории страны не хватило 0,9 градуса (35,6 в Березино 23 июня 1964 года).

По прогнозу синоптиков, 18 июня дневные максимумы не превысят 29 градусов, однако затем снова станет жарче.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозу синоптиков, 18 июня дневные максимумы не превысят 29 градусов, однако затем снова станет жарче.
 
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