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Водитель из Новополоцка присвоил 24 тысячи рублей командировочных. «Ловили» с помощью BelToll
18.06.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
35-летний водитель одного из предприятий Новополоцка в период времени с 2016 по 2018 год присвоил 24,5 тысячи рублей командировочных,
Раскрыть преступление помогла система электронного сбора платы за проезд по дорогам — ее данные позволили установить точное время отъезда и приезда водителя из командировки.
Свою вину мужчина признал.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией и с лишением права заниматься определенной деятельностью.
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Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 12 лет.
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