Водитель из Новополоцка присвоил 24 тысячи рублей командировочных. «Ловили» с помощью BelToll

Источник материала: Tut.by

35-летний водитель одного из предприятий Новополоцка в период времени с 2016 по 2018 год присвоил 24,5 тысячи рублей командировочных, сообщает милиция региона. Возбуждено уголовное дело.

Раскрыть преступление помогла система электронного сбора платы за проезд по дорогам — ее данные позволили установить точное время отъезда и приезда водителя из командировки.

Свою вину мужчина признал.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией и с лишением права заниматься определенной деятельностью.