В гродненском зоопарке пополнение: у дагестанских туров родился малыш

Источник материала: Tut.by

В Гродненском зоопарке у дагестанских туров родился малыш. Пополнение в семье млекопитающих произошло в четверг, 13 июня, сообщает «Вечерний Гродно».





Малыш мужского пола, рассказали в Гродненском зоопарке. Он появился у семьи, которая переехала в Гродно из Карелии в январе 2018 года.

В зоопарке считают, что появление на свет приплода — лучшее доказательство того, что в нашем городе турам очень нравится.

К слову, появление козленка — маленькая, но победа всей популяции дагестанских туров. Они занесены Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Если вы захотите взглянуть на малыша в зоопарке, то знайте, что вас он заметит еще на подходе — у этих животных очень острое зрение, они способны видеть на расстоянии в пару километров. Мало того, они чувствуют человека на расстоянии нескольких сот метров. А если он почувствует, что вы представляете угрозу, то тур начнет издавать резкий свист — сигнал опасности.