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В Минске задержали женщину при попытке убийства 10-месячного ребенка
18.06.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 июня в Минске была задержана 34-летняя женщина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По версии следствия, она пыталась убить своего 10-месячного сына, пока женщину не остановил отец ребенка.
Вечером в понедельник милиции поступило сообщение о причинении травм 10-месячному мальчику.
«По данным следствия, 34-летняя женщина во дворе жилого дома на улице Мазурова в Минске с целью умышленного лишения жизни причинила своему сыну тяжкие травмы, однако не довела свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее действия были пресечены отцом ребенка», — рассказали в СК.
Ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемая задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.
Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего). Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.
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Ее остановил отец ребенка, но мальчик к тому моменту уже получил тяжелые травмы.
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