В Минске задержали женщину при попытке убийства 10-месячного ребенка

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 июня в Минске была задержана 34-летняя женщина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По версии следствия, она пыталась убить своего 10-месячного сына, пока женщину не остановил отец ребенка.

Вечером в понедельник милиции поступило сообщение о причинении травм 10-месячному мальчику.

«По данным следствия, 34-летняя женщина во дворе жилого дома на улице Мазурова в Минске с целью умышленного лишения жизни причинила своему сыну тяжкие травмы, однако не довела свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее действия были пресечены отцом ребенка», — рассказали в СК.

Ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемая задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.

Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего). Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.