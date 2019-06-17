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Лукашенко взялся за клубнику: перед МАРТ и Белкоопсоюзом поставлена жесткая задача

18.06.2019 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До Александра Лукашенко дошла информация о том, что жителям Блесткой области некуда девать урожай клубники. В связи с этим президент поставил перед МАРТ и Белкоопсоюзом жесткую задачу вопрос решить и помочь людям.

Как сообщает телеканал «Беларусь-1», по словам председателя правления Белкоопсоюза Валерия Иванова, потребкооперация готова закупать клубнику у населения без ограничения: хорошую ягоду государство «забирает» по цене от 1,2 рублей, плохую, которую пускают потом на производство сока для будущий плодово-ягодных вин, за 30 копеек/килограмм.

Глава Белкоопсоюза отметил, что нынешний сезон может стать наиболее урожайным за последние пять лет - столько клубники в Беларуси уже давно не собирали. Иванов также заверил, что все вопросы по закупке ягод уже сняты. Вторят чиновнику и в МАРТ, где заявили, что проблемных вопросов в поставках и реализации в стране нет.

Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова после проведенной по видеосвязи  встречи с представителями торговых сетей, всех управлений торговли, облисполкомов, Минского горисполкома, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее в ряде регионов Беларуси фремеры начали просто выбрасывать клубнику, так как скупщики предлагали им слишком низкие цены.

 
 
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До Александра Лукашенко дошла информация о том, что жителям Блесткой области некуда девать урожай клубники. В связи с этим президент поставил перед МАРТ и...
 
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