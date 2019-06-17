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Лукашенко взялся за клубнику: перед МАРТ и Белкоопсоюзом поставлена жесткая задача
18.06.2019 11:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
До Александра Лукашенко дошла информация о том, что жителям Блесткой области некуда девать урожай клубники. В связи с этим президент поставил перед МАРТ и Белкоопсоюзом жесткую задачу вопрос решить и помочь людям.
Как сообщает телеканал
Глава Белкоопсоюза отметил, что нынешний сезон может стать наиболее урожайным за последние пять лет - столько клубники в Беларуси уже давно не собирали. Иванов также заверил, что все вопросы по закупке ягод уже сняты. Вторят чиновнику и в МАРТ, где заявили, что проблемных вопросов в поставках и реализации в стране нет.
Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова после проведенной по видеосвязи встречи с представителями торговых сетей, всех управлений торговли, облисполкомов, Минского горисполкома, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Ранее в ряде регионов Беларуси фремеры начали просто выбрасывать клубнику, так как скупщики предлагали им слишком низкие цены.
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До Александра Лукашенко дошла информация о том, что жителям Блесткой области некуда девать урожай клубники. В связи с этим президент поставил перед МАРТ и...
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