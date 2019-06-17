Лукашенко взялся за клубнику: перед МАРТ и Белкоопсоюзом поставлена жесткая задача

До Александра Лукашенко дошла информация о том, что жителям Блесткой области некуда девать урожай клубники. В связи с этим президент поставил перед МАРТ и Белкоопсоюзом жесткую задачу вопрос решить и помочь людям.

Как сообщает телеканал «Беларусь-1» , по словам председателя правления Белкоопсоюза Валерия Иванова, потребкооперация готова закупать клубнику у населения без ограничения: хорошую ягоду государство «забирает» по цене от 1,2 рублей, плохую, которую пускают потом на производство сока для будущий плодово-ягодных вин, за 30 копеек/килограмм.

Глава Белкоопсоюза отметил, что нынешний сезон может стать наиболее урожайным за последние пять лет - столько клубники в Беларуси уже давно не собирали. Иванов также заверил, что все вопросы по закупке ягод уже сняты. Вторят чиновнику и в МАРТ, где заявили, что проблемных вопросов в поставках и реализации в стране нет.

Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова после проведенной по видеосвязи встречи с представителями торговых сетей, всех управлений торговли, облисполкомов, Минского горисполкома, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее в ряде регионов Беларуси фремеры начали просто выбрасывать клубнику, так как скупщики предлагали им слишком низкие цены.