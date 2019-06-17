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Стрельба в Витебске. Компания пьяных парней обстреляла машину из пневматики, пострадали и люди

18.06.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 17 июня в милицию позвонил 18-летний парень и сообщил, что его ВАЗ-21074 по пути от магазина «Вулкан» до Дворца спорта по проспекту Строителей в Витебске обстреляли из пневматики неустановленные преступники на VW Passat, сообщает УВД.


Фото носит иллюстративный характер, «Виртуальный Брест»

Парень пожаловался, что он сам получил травмы, а его машина была повреждена.

По подозрению в совершении преступления ОМОН задержал четверых жителей Витебска — 45-летнего, 21-летнего, 20-летнего и 19-летнего мужчин. Все, кроме водителя, были пьяны. В ходе осмотра салона автомобиля были найдены два пневматических пистолета. В отношении всей компании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).

Оказалось, компания подозреваемых возвращалась из Орши. На перекрестке в районе пересечения Московского проспекта и улицы П. Бровки Passat поравнялся с «жигулями» потерпевшего. В салоне его автомобиля, помимо водителя, находилась компания из трех молодых людей и девушки. Во время стоянки на светофоре между компаниями завязалась словесная перепалка, а после машины стали обгонять друг друга. В какой-то момент из VW раздались выстрелы. После этого компания из «жигулей» обратилась за помощью в милицию и продолжила преследование VW. Когда они обогнали Passat, его пассажиры стали вести прицельно стрельбу по «семерке» — автомобиль получил несколько пробоин.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По подозрению в совершении преступления ОМОН задержал четверых жителей Витебска - 45-летнего, 21-летнего, 20-летнего и 19-летнего мужчин. Все, кроме водителя, были пьяны.
 
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