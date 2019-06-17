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В Беларуси успешно провели пересадку сердца 10-летней девочке

18.06.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси успешно провели пересадку сердца 10-летней девочке
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси успешно провели пересадку сердца 10-летней девочке, сообщил журналистам заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология" доктор медицинских наук Сергей Спиридонов, передает корреспондент БЕЛТА.

У пациентки развивалась сердечная недостаточность. Несколько месяцев она находилась в листе ожидания на трансплантацию, все это время подбирали донорский орган.

В практике медиков РНПЦ это третий случай, когда сердце пересаживается такому маленькому пациенту.

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Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси успешно провели пересадку сердца 10-летней девочке, сообщил журналистам заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ...
 
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