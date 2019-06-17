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Суд вынес приговор двум сотрудникам магазина в Минске, которые без милиции разбирались с воришками товара
18.06.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице вынесли приговор двум сотрудникам продуктового магазина, которые летом 2018-го решили проучить воришек товара по-своему — мужчин избили и велели им раздеться, после чего выпроводили на улицу голыми.
Суд признал фигурантов виновными и приговорил Павла Рафальского к 7 годам, а Алексея Демидова — к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой приговор озвучила судья Валентина Бортник.
Их признали виновными только в хулиганстве. По статьям о разбое и вымогательстве — оправдали. А производство по обвинению в превышении полномочий — прекращено по представлению судьи.
Потерпевшим по делу, тем самым пойманным на кражах, обвиняемые должны заплатить за издевательства компенсацию морального вреда: 2 тысячи рублей одному и 1,5 тысячи второму.
Напомним, история случилась 23 августа 2018-го в тогдашней «Брусничке» на проспекте Рокоссовского. Фигуранты — 39-летний директор магазина Павел Рафальский и 30-летний заведующий отделом Алексей Демидов.
За один вечер сотрудники магазина поймали на краже товара двух посетителей: один хотел вынести бутылку водки, второй — бутылку настойки. Вместо того, чтобы вызвать милицию, их провели в подсобку. Там, согласно обвинению, мужчин избили и велели им раздеться, после чего выпроводили
Директор магазина пояснял суду, что милицию не вызывал, поскольку в таких ситуациях люди иногда «не несут должной ответственности», и его
Второй обвиняемый утверждал, что был только наблюдателем, причем ударов или крови не видел. Собственно магазинных воришек
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Суд вынес приговор двум сотрудникам магазина в Минске, которые без милиции разбирались с воришками товара
Самосуд «потянул» на четыре статьи Уголовного кодекса: разбой, хулиганство, вымогательство и превышение полномочий.
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