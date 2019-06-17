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Суд вынес приговор двум сотрудникам магазина в Минске, которые без милиции разбирались с воришками товара

18.06.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице вынесли приговор двум сотрудникам продуктового магазина, которые летом 2018-го решили проучить воришек товара по-своему — мужчин избили и велели им раздеться, после чего выпроводили на улицу голыми.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Суд признал фигурантов виновными и приговорил Павла Рафальского к 7 годам, а Алексея Демидова — к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой приговор озвучила судья Валентина Бортник.

Их признали виновными только в хулиганстве. По статьям о разбое и вымогательстве — оправдали. А производство по обвинению в превышении полномочий — прекращено по представлению судьи.

Потерпевшим по делу, тем самым пойманным на кражах, обвиняемые должны заплатить за издевательства компенсацию морального вреда: 2 тысячи рублей одному и 1,5 тысячи второму.

Напомним, история случилась 23 августа 2018-го в тогдашней «Брусничке» на проспекте Рокоссовского. Фигуранты — 39-летний директор магазина Павел Рафальский и 30-летний заведующий отделом Алексей Демидов.

За один вечер сотрудники магазина поймали на краже товара двух посетителей: один хотел вынести бутылку водки, второй — бутылку настойки. Вместо того, чтобы вызвать милицию, их провели в подсобку. Там, согласно обвинению, мужчин избили и велели им раздеться, после чего выпроводили на улицу голыми. «На память» у тех остались синяки, ссадины и даже перелом носа.

Директор магазина пояснял суду, что милицию не вызывал, поскольку в таких ситуациях люди иногда «не несут должной ответственности», и его терпение лопнуло: «[Пойманный] Крапивницкий вел себя нагло, ни разу не попросил прощения. Ведь он далеко не первый вор в магазине, но есть такие, кто украл и просит: „Извините, не повторится“. Но таких слов не было, только наглые заявления. <…> [Пойманный] Берташ заявил, мол, ходил и ходить буду. Поднял майку, показал наколки, сказал: „У меня нет денег“».

Второй обвиняемый утверждал, что был только наблюдателем, причем ударов или крови не видел. Собственно магазинных воришек наказали потом по закону: например, одного из них приговорили к 240 часам общественных работ.

 
 
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Самосуд «потянул» на четыре статьи Уголовного кодекса: разбой, хулиганство, вымогательство и превышение полномочий.
 
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