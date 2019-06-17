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«Все по закону, но заниматься туризмом не могу». Фермер под Гродно столкнулся с неожиданной проблемой

18.06.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад гродненец Евгений Дорогуш зарегистрировал фермерское хозяйство и выкупил уникальную, но заброшенную мельницу около озера Юбилейное на Гродненщине, взял в аренду землю вокруг — и стал медленно, но верно приводить в порядок участок и восстанавливать пруд, который здесь когда-то был. Однако в своей деятельности он столкнулся с проблемами: то по мнению местных властей фермер использует землю неэффективно, то, как оказалось, не может заниматься на своих землях агротуризмом. Райисполком апеллирует к одним законам, Евгений — к другим.


В истории фермерства Евгения Дорогуша все сложно и долго. Земля ему была выдана под разведение рыбы и выращивание сельскохозяйственной продукции, но мужчина говорит, что из-за бумажной волокиты и большого объема работ до разведения, собственно, рыбы, в частности — форели, он пока так и не дошел. И объясняет: сначала очень сложно было с оформлением земельных участков — из-за расхождения данных в старых документах и актуальных данных в земельном кадастре процесс выделения земель затянулся на несколько лет. И когда все вроде бы наладилось — очистили и реконструировали пруд, выровняли участок, провели работы по повышению плодородия почв, укрепили берега водоема, даже запустили мальков, — Евгений получил от райисполкома предписание о том, что землю он… использует неэффективно.

— За последние два года я уже трижды получал предупреждения. Один раз заплатил штраф. Я несколько раз обращался в местный райисполком, чтобы мне объяснили, как это — эффективно использовать землю, и просил пояснить, почему предпринимаемые мною меры не являются эффективными. Однако ответа так и не дождался. Но работы на участке продолжались. За то, что было сделано, отчитался перед районными службами. В этом году на участке мы посадили ягоды годжи и новогодние елочки. Но и тут чиновники мне говорят: мол, а где рыба в озере? Она есть. Но мы потратили несколько лет, чтобы создать нормальную экосистему. Рыбы пока здесь мало, да и пруд не предполагает огромного производства и быстрого обогащения.


Очередное письмо из райисполкома Евгений получил в мае 2019 года, сходил на прием к заместителю председателя Гродненского райисполкома — и вроде бы что-то начало налаживаться.

По словам чиновников, сейчас у районных властей претензий к предпринимателю нет.

 — Наши специалисты объезжают фермеров и, если видят, что земля используется неэффективно, выписывают предписание. Этот фермер пришел на прием и рассказал, что у него сделано за прошедший период. Сейчас к нему по вопросу эффективности использования земель претензий нет, — рассказал TUT.BY первый заместитель председателя Гродненского райисполкома Геннадий Аксамит.

С неэффективным использованием земель вроде бы разобрались. Но осталась и другая проблема — агротуризм.


Местная власть говорит, что агротуризмом заниматься Евгений, как хочет того, не может — и руководствуется законом о фермерских хозяйствах, который был принят в 1991 году.

 — У этого фермера земли с целевым назначением «для крестьянско-фермерского хозяйство». Есть рекомендация Госкомимущества, что целевые площадки должны использоваться по целевому назначению. В законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» основными видами деятельности фермерского хозяйства является производство сельскохозяйственной продукции с использованием земельного участка, предоставляемого для этих целей, а также переработка, транспортировка, хранение и реализация произведенной им сельхозпродукции. Здесь же человек захотел использовать данные земли для туристического назначения, — рассказали в отделе архитектуры и строительства Гродненского райисполкома.

Вместе с тем, говорят чиновники, есть утвержденные планы местности с обозначенными зонами для туристских и рекреационных целей — и фермер, мол, должен обратиться с письмом в райисполком и заявить о желании заниматься агротуризмом, выбрать участок для этого и согласовать все в установленном порядке


Евгений недоумевает: земли, которые он взял в аренду, согласно Генплану, как раз и находятся в рекреационной, а значит подходящей для развития туризма, местности.

— Я был на общественных слушаниях, показывал разработчикам Генплана мой пруд — и спрашивал, какие перспективы развития этого региона, не заберет ли эти земли город под себя, что там вообще будет? Ответ был однозначен — развитие туризма и рекреационной составляющей, — говорит Евгений.

Для разъяснения ситуации мужчина обратился в областной отдел спорта и туризма.

— Юридически мне там ничем не помогли, но рассказали, что в Гродненском районе несколько фермерских хозяйств занимаются агротуризмом, и пообещали перенаправить к областным землеустроителям, чтобы они посмотрели на ситуацию и высказали свое профессиональное мнение, могу ли я на выделенных мне землях заниматься агротуризмом, — говорит мужчина. — Но пока получается так, что с одной стороны государство разрешает КФХ заниматься агроэкотуризмом по указу президента «О развитии агроэкотуризма» (и затем по дополнительному указу № 365 с таким же названием), а с другой стороны государство в лице чиновников Гродненского райисполкома регистрирует земельные участки с такой категорией земель, на которых запрещает заниматься туризмом и развивать инфраструктуру для него.


Евгений рассказывает, что в его ближайших планах — наконец начать разводить форель. Она до сих пор водится в окрестных речках и, надеется фермер, вскоре появится и в пруду: он планирует закупить партию малька уже в середине этого лета.

— Форель — очень капризная рыба, если будет не та температура или недостаточно кислорода, — в лучшем случае рыба сядет на голодную диету и не будет расти, а в худшем погибнет.

У фермера еще один амбициозный, но как он говорит, вполне реальный проект — выращивание ягод годжи. Направление для Беларуси экзотическое. Саженцы привезли из Болгарии, а сам проект затеяли с партнерами из Беларуси и Польши. Евгений говорит, что ягоду готовы покупать в Евросоюзе.

 — Сорт, который мы попробуем здесь выращивать, был создан на основе генетических саженцев из Тибета. У нас есть все необходимые документы, поэтому экспортировать в ЕС можно без проблем. Плодоносят годжи до 20 лет, неприхотливы, кусты вырастают до 3 метров высотой. Вполне возможно, что на ягоду появится и внутренний спрос, — говорит фермер.


Также предприниматель хочет наконец заняться реставрацией мельницы.

 — Расположение объекта выгодное. Рядом — Августовский канал и озеро, на которое приезжают отдыхающие, старый аэропорт, да и до границы рукой подать. Но для того, чтобы все это развивать дальше мне надо начать заниматься агротуризмом. Это могло бы принести какую-то прибыль моему хозяйству, ведь за последние годы мы не заработали каких-либо значительных сумм — деньги только вкладывались.

 
 
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Несколько лет назад гродненец Евгений Дорогуш зарегистрировал фермерское хозяйство и выкупил уникальную, но заброшенную мельницу около озера Юбилейное. А дальше...
 
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