В Гродно освободились 14 арендных квартир: где и за сколько

Источник материала: Tut.by

В Гродно для очередников освободились 14 арендных квартир, сообщает «Вечерний Гродно». Заявления на них принимают в службах «Одно окно» администрации района (для первоочередников — в горисполкоме) по 2 июля включительно.



Фото: TUT.BY

Большинство квартир благоустроенные, но есть жилье и без удобств. Квартиры предлагают и в центре — например, на Социалистической и Мостовой улицах, и в спальных районах города — улицы Курчатова, Комарова, Врублевского. Семь из 14 квартир предназначены для первоочередников, в том числе по одной для сотрудников КГБ и КГК РБ по Гродненской области, военнослужащих Госпогранкомитета РБ.

Стоит один квадратный метр госжилья 3,06 рубля. Плюс семья оплачивает коммунальные услуги. Если в доме нет горячей или холодной воды, канализации, отопления, сумма уменьшается на 10% за каждый отсутствующий вид инженерной системы.