Чем вызвана боль в спине, и что делать с позвоночной грыжей? Врачи ответят на ваши вопросы

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Боли в спине», пройдет 19 июня с 17.30 до 19.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Чем вызвана острая и длительная боль в спине? Можно ли вылечить остеохондроз без лекарств? Какие операции делают в стране при болезнях позвоночника? Что делать с межпозвоночной грыжей? Какие упражнения помогают для профилактики болей в спине?

Задайте свой вопрос и получите ответ в реальном времени!

На вопросы ответят:

Иосиф Михневич , заведующий неврологическим отделением № 1 5-й городской клинической больницы Минска, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;

, заведующий неврологическим отделением № 1 5-й городской клинической больницы Минска, врач высшей категории, кандидат медицинских наук; Александр Барановский , заведующий нейрохирургическим отделением 5-й ГКБ, главный внештатный нейрохирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;

, заведующий нейрохирургическим отделением 5-й ГКБ, главный внештатный нейрохирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук; Виталий Забаровский, ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по мануальной терапии Министерства здравоохранения, к.м.н

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.