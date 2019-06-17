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Чем вызвана боль в спине, и что делать с позвоночной грыжей? Врачи ответят на ваши вопросы

18.06.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Боли в спине», пройдет 19 июня с 17.30 до 19.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.

Чем вызвана острая и длительная боль в спине? Можно ли вылечить остеохондроз без лекарств? Какие операции делают в стране при болезнях позвоночника? Что делать с межпозвоночной грыжей? Какие упражнения помогают для профилактики болей в спине?

Задайте свой вопрос и получите ответ в реальном времени!

На вопросы ответят:

  • Иосиф Михневич, заведующий неврологическим отделением № 1 5-й городской клинической больницы Минска, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
  • Александр Барановский, заведующий нейрохирургическим отделением 5-й ГКБ, главный внештатный нейрохирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
  • Виталий Забаровский, ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по мануальной терапии Министерства здравоохранения, к.м.н

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.

 
Теги: Минск
 
 
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Онлайн-конференция «Боли в спине», пройдет 19 июня с 17.30 до 19.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
 
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