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Чем вызвана боль в спине, и что делать с позвоночной грыжей? Врачи ответят на ваши вопросы
18.06.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Боли в спине», пройдет 19 июня с 17.30 до 19.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Чем вызвана острая и длительная боль в спине? Можно ли вылечить остеохондроз без лекарств? Какие операции делают в стране при болезнях позвоночника? Что делать с межпозвоночной грыжей? Какие упражнения помогают для профилактики болей в спине?
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На вопросы ответят:
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.
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Онлайн-конференция «Боли в спине», пройдет 19 июня с 17.30 до 19.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
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