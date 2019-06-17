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Так хотел пить. Гродненцу грозят 6 лет колонии из-за жажды, жары и бутылки пива
18.06.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Гродно так хотел пить, что решил ограбить случайную прохожую,
Еще 13 июня, когда на Гродненщине стояла аномальная жара, 43-летний мужчина на улице Врублевского заметил в руках в девушки пакет с бутылкой пива — и с применением насилия отобрал его у нее.
Интересно, что ограбленная девушка сразу же заявила об этом преступлении в милицию.
Позже мужчина пояснил, что его просто одолела жажда — было жарко и хотелось пить. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Кстати, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался — а теперь ему грозит до 6 лет колонии.
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Житель Гродно так хотел пить, что решил ограбить случайную прохожую - и может сесть на 6 лет за бутылку пива.
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