Так хотел пить. Гродненцу грозят 6 лет колонии из-за жажды, жары и бутылки пива

Источник материала: Tut.by

Житель Гродно так хотел пить, что решил ограбить случайную прохожую, сообщает милиция региона.

Еще 13 июня, когда на Гродненщине стояла аномальная жара, 43-летний мужчина на улице Врублевского заметил в руках в девушки пакет с бутылкой пива — и с применением насилия отобрал его у нее.

Интересно, что ограбленная девушка сразу же заявила об этом преступлении в милицию.

Позже мужчина пояснил, что его просто одолела жажда — было жарко и хотелось пить. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Кстати, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался — а теперь ему грозит до 6 лет колонии.