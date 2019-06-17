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Проект изменений в закон "О туризме" планируют вынести на общественное обсуждение в июле

18.06.2019 13:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Проект изменений в закон "О туризме" планируется вынести на общественное обсуждение в июле. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил сегодня председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает корреспондент БЕЛТА.

"На общественное обсуждение (проект изменений. - Прим. БЕЛТА) будет вынесен в июле", - сказал Филипп Гулый. Соответственно, июль-август будет проходить обсуждение. Как ожидается, обновленную редакцию закона примут до конца этого года.

"Сейчас идет активная работа над совершенствованием законодательства Республики Беларусь в сфере туризма. Большое значение прежде всего уделяется защите прав потребителя: и туриста как такового, и защите добросовестных туроператоров, которые работают на нашем рынке. Над этим вопросом последние месяцы работают министерства, общественные объединения в сфере туризма, туроператоры и другие заинтересованные", - отметила консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

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Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Проект изменений в закон "О туризме" планируется вынести на общественное обсуждение в июле. Об этом, отвечая на вопросы...
 
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