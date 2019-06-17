ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассматривает Египет в качестве важнейшего партнера на Ближнем Востоке и в Африке

18.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

— Мы видим, понимаем, что происходит вокруг Египта и в вашем регионе. Насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей. Это очень важно для всего региона, Ближнего Востока, Африки. И учитывая, что Египет — это огромное государство со 100-миллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира.

Президент нашей страны подчеркнул:

— Мы придаем большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматриваем Вашу страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке. Свидетельством этой роли является избрание Вас председателем Африканского союза. 

Александр Лукашенко констатировал, что между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов, и нет закрытых тем для обсуждения:

— Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении. Идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества. За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза. Но это не соответствует имеющемуся потенциалу. Мы можем гораздо больше, и у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели. 

По словам Президента Беларуси, во взаимной торговле следует устранять любые барьеры. В частности, важно четко регламентировать процедуру регистрации поставщиков белорусской продукции в Египет:

— Для увеличения объемов продукции совместного производства требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению госзаказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказанию финансового содействия предприятиям. То же самое сделаем и мы. Мы рассчитываем создавать вместе с вами продукт и совместно обеспечивать его сбыт, в том числе на внешних рынках. Особенно на Африканском континенте, который нуждается в современных, простых и дешевых товарах. Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру. 

Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом.

В 2018 году Беларусь и Египет наторговали на 108 миллионов долларов. В январе — апреле этого года товарооборот превысил 50 миллионов долларов. Это на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. Торгово-экономическое сотрудничество развивается преимущественно при доминировании в структуре товарооборота белорусского экспорта. В Египте действуют сборочные производства белорусских тракторов, комбайнов, техники МАЗ и «Амкодор». Прорабатывается совместное создание беспилотных комплексов. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на официальных переговорах с Президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе. По...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно освободились 14 арендных квартир: где и за сколько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика