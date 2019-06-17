Беларусь рассматривает Египет в качестве важнейшего партнера на Ближнем Востоке и в Африке

Источник материала: Единство

— Мы видим, понимаем, что происходит вокруг Египта и в вашем регионе. Насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей. Это очень важно для всего региона, Ближнего Востока, Африки. И учитывая, что Египет — это огромное государство со 100-миллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира.



Президент нашей страны подчеркнул:



— Мы придаем большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматриваем Вашу страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке. Свидетельством этой роли является избрание Вас председателем Африканского союза.



Александр Лукашенко констатировал, что между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов, и нет закрытых тем для обсуждения:



— Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении. Идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества. За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза. Но это не соответствует имеющемуся потенциалу. Мы можем гораздо больше, и у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели.



По словам Президента Беларуси, во взаимной торговле следует устранять любые барьеры. В частности, важно четко регламентировать процедуру регистрации поставщиков белорусской продукции в Египет:



— Для увеличения объемов продукции совместного производства требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению госзаказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказанию финансового содействия предприятиям. То же самое сделаем и мы. Мы рассчитываем создавать вместе с вами продукт и совместно обеспечивать его сбыт, в том числе на внешних рынках. Особенно на Африканском континенте, который нуждается в современных, простых и дешевых товарах. Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру.



Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом.



В 2018 году Беларусь и Египет наторговали на 108 миллионов долларов. В январе — апреле этого года товарооборот превысил 50 миллионов долларов. Это на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. Торгово-экономическое сотрудничество развивается преимущественно при доминировании в структуре товарооборота белорусского экспорта. В Египте действуют сборочные производства белорусских тракторов, комбайнов, техники МАЗ и «Амкодор». Прорабатывается совместное создание беспилотных комплексов.