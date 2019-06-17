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Как во время Европейских игр будет работать метро

18.06.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время проведения II Европейских игр в работу Минского метро внесут изменения. Подробности сообщает сайт метрополитена.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во «внепиковое» время уменьшится интервал движения поездов.

19, 21, 29, 30 июня в связи с церемонией открытия, закрытия игр и репетиций время работы метро продлят до 4 часов утра.

В ночь с 19 на 20 июня станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2.50, остальные станции — в 2.40. Работу метро продлят до 3.10.

В ночь с 20 на 21 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход — выход в 21.00, остальные станции закроют на вход в 00.40.

В ночь с 21 на 22 июня станция «Немига» будет закрыта на вход в 4.10, остальные станции закрываются в 4.00. Работу метро продлят до 4.30.

Станцию «Купаловскую» закроют на вход — выход 22 июня в 21.00, 23 июня в 23.00, остальные станции закрываются на вход 23 и 24 июня в 00.40.

24 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход — выход в 21.00, остальные станции закроют на вход в 00.40 25 июня.

25 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 23.00, остальные станции закрываются на вход в 00.40 26 июня.

Станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход 26 июня в 23.00, 27 июня — в 21.00, 28 июня — в 23.00, остальные станции закрываются на вход 27 — 29 июня в 00.40.

29 июня станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» закроют на вход в 2.10, остальные станции — в 2.00 30 июня. Работу метро продлят до 2.30 30 июня.

30 июня станцию «Немига» закроют на вход в 4.10, остальные станции — в 4.00 1 июля. Работу метро 1 июля продлят до 4.30.

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Что: II Европейские игры

Когда: 21 июня - 30 июня

Где: Минск

Сколько: от 15 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Из-за открытия, закрытия игр и репетиций время работы метро продлят до 4 часов утра
 
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