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Небывалый урожай клубники собирают в этом году в Беларуси (+видео)

18.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Небывалый урожай клубники в этом году собирают на белорусских подворьях. Тем, кто закупает, хочется получить максимальную рентабельность, а кто выращивает – не обесценить свой труд.

Небывалый урожай клубники собирают в этом году в Беларуси (+видео)

Наш Президент пожелания работающих на земле услышал и поставил задачу профильному министерству и Белкоопсоюзу – взять ситуацию на контроль и разобраться в ней, закупать ягоду у населения. Одним словом, работать с людьми.

Для сравнения: на сегодня, лишь в одном Лунинецком районе клубники вырастили на 20% больше, чем там же за весь прошлый сезон. Причем, хороший урожай не только в Брестской области – традиционном клубничном регионе, но и в северной части страны – на Витебщине. Двойная нагрузка легла на заготовителей. Сегодня в каждой области дежурят представители Белкоопсоюза, чтобы подсказать, куда лучше сдать ягоду, а специальные заготовительные машины курсируют по всей стране, чтобы обеспечить клубникой и прилавки, и предприятия.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

«Этот сезон из последних пяти лет, наверное, самый продуктивный! Думаю, в течение этих десяти дней, пока будет заготовка, сумеем выдержать этот темп. Конечно, населению хочется сдать подороже, мы бы хотели заплатить подороже, но что дальше делать? До некоторых районов 600 километров расстояние! Попробуйте закупить дорого и продать хотя бы с минимальной рентабельностью. Проблем у населения по сдаче клубники нет!».

Клубнику у населения закупают по цене – от 30 копеек за килограмм до рубля с лишним. Сейчас клубничный сезон в самом разгаре.

Источник: ont.by

 
 
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Небывалый урожай клубники в этом году собирают на белорусских подворьях. Тем, кто закупает, хочется получить максимальную рентабельность, а кто выращивает
 
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