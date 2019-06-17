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Беларусь по безвизу через аэропорт Минск посетили около 244 тыс. туристов

18.06.2019 14:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь по безвизу через аэропорт Минск посетили около 244 тыс. туристов
Фото из архива

18 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Около 244 тыс. туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Об этом сообщила сегодня журналистам консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Марина Масташова, узнаваемость Беларуси за рубежом растет. Этому способствовало установление безвизового режима, а также продление срока пребывания в Беларуси для иностранных туристов в прошлом году с 5 до 30 дней.

"Положительные результаты не заставили себя ждать. По состоянию на 6 июня текущего года через Национальный аэропорт Минск к нам прибыли 243 тыс. 955 человек из 71 страны мира", - сказала Марина Масташова. Представитель департамента назвала топ-10 стран, из которых чаще всего в Беларусь прибывают туристы. На первом месте традиционно находится Германия (более 40 тыс. туристов). В десятку также вошли Италия (чуть более 22 тыс.), Польша (21,8 тыс.), США (16,8 тыс.), Великобритания (16,7 тыс.), Франция (11,39 тыс.), Латвия (около 8,9 тыс.), Нидерланды (8,6 тыс.), Швеция (7,8 тыс.) и Литва (7,1 тыс.).

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Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Около 244 тыс. туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа №8 "Об установлении...
 
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