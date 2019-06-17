«Думали, в прошлом году беда - оказалось, бывает и хуже». Как на Гомельщине засуха губит урожай

Источник материала: Tut.by

«В прошлом году в июне, по замерам на нашей метеостанции в Довске, в регионе выпало 20 мм осадков — это при средней многолетней норме 79 мм. А в этом за этот же период только 0,3 мм», — говорит директор Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси Сергей Кравцов. На Гомельщине повторяется прошлогодний сценарий — с засухой и неурожаем. В некоторых районах области уже второй месяц нет дождей, а температура бьет один температурный рекорд за другим. В результате тысячи гектаров зерновых почти превратились в пыль.





По данным Белгидромета, в среднем по стране ситуация с осадками не критическая. Но это, говорят специалисты, — как средняя температура по больнице. К примеру, в мае на территории Брестской области количество дождей вдвое, а местами даже втрое превысило месячную норму — а в некоторых районах Гомельской области по агрометеорологической ситуации на 14 июня из-за полуторамесячного отсутствия дождей засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления: пахотный и полуметровый слои почти полностью иссушены, наблюдается увядание растений, пожелтение и засыхание листьев у зерновых культур, на отдельных участках началось засыхание стеблей.

Еще месяц назад эта пшеница на поле ОАО «Комбинат «Восток» под Гомелем обещала небывалый урожай: весна выдалась теплой, зерна взошли дружно, но теперь их участь — не пышный каравай, а сенаж для коров, и это в лучшем случае.

— Сейчас у зерна фаза налива, но влаги нет и это означает лишь одно — гибель. Если бы сегодня-завтра пошли дожди, то во-о-он та еще зеленая часть поля могла бы спастись, но еще день-два без осадков — и все будет желтым, как и здесь, — ведет по колючему сухостою ведущий агроном предприятия Виктория Щерба.





Урожай с 300 га зерновых в хозяйстве уже «списали» — и эта цифра, судя по прогнозам синоптиков, не окончательная.

Главная же специализация «Востока» — выращивание овощей. Под них здесь отведено 660 га земли, но только на трети этих площадей организован полив. Там, где оросительных установок нет, с урожаем тоже беда.





Над полем — густое облако пыли. Кому сейчас не позавидуешь — это трактористам, которые дискуют выжженные территории. За бортом +30ºС, а в кабине все +50ºС. Кондиционер не работает. Открывать окна тоже лучше не надо.

— Такая буря поднимается, не видишь, куда ехать от этой пыли, она уже везде — в носу, в ушах в глазах, — нет, не жалуется, просто делится тракторист Александр.





На дачах — оживление теперь не только по выходным, но и в будни.

— Думали, в прошлом году беда — оказалось, бывает и хуже! — сетуют дачники из Рандовки.

Многие из них теперь приезжают на свои грядки через день — надо поливать. Кстати, говорят, что важно это делать правильно, а иначе можно только навредить. Главное правило — поливать вечером, а еще не лениться после этого рыхлить почву, иначе вода из-за образовавшейся земляной корки будет не попадать в корневую систему, а испаряться на поверхности.

Пасечник Иван Иванович говорит, что еще пару недель в таком духе — и придется спасать от засухи не только грядки, но и пчел. Пчеловод уже лет 30 держит ульи — и не припомнит, чтобы в разгар лета их обитатели прилетали домой пустыми.

— Чтобы днем они сидели вот так без дела?! Да не было такого никогда! Отвез пчел в лес — а там тоже все высохло, нет цветов, гречка повяла, фацелия сгорела. Если так пойдет и дальше, буду кормить сахаром, как зимой.





В КСУП «Урицкое», что под Гомелем, засуха уничтожила 500 га зерновых, 1,5 тысячи га повреждено — если на неделе не пойдет дождь пропадут и они. А это — большая часть всего урожая.

— Даже, казалось бы, устойчивая к засухе кукуруза поникла. Да что там кукуруза? Люцерна стоит, как паутинка, не можем сделать второй укос — и это при том, что у нее мощнейшая корневая система. Но и та не достает до воды, — жалуется директор хозяйства Андрей Саханков.





Кстати, здесь проанализировали итоги прошлогодней засухи, подумали, что больше надеяться на чудо и молитвы в 21 веке не стоит — и решились на эксперимент: высадили засухоустойчивые соргосудановые гибриды (злаковые для кормов и технических нужд).

— Суданка растет в любой засухе, неприхотлива, содержит большое количество сахаров, витаминов и незаменимых аминокислот, — перечисляет плюсы кормовой культуры главный агроном предприятия Дмитрий Шустов.

Теперь в планах у хозяйства на осень взять еще засухоустойчивые сорта пшеницы для озимых.





Этот опыт перенимают уже и в других хозяйствах региона. По словам начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Романа Лысякова, в этом году в области подстраховались, увеличив площади под более устойчивую к засухе кукурузу с 60 до 113 тыс. га. Повторения истории с «Заречьем», которому не хватило кормов и от голода дохли свиньи , не хочет никто.





По данным облсельхозпрода на сегодняшний день на Гомельщине уже погибло 23,5 тыс. га зерновых. Больше всего досталось урожаю в Гомельском и Лоевском районе. «Пока это в три раза меньше, чем в прошлом», — успокаивают чиновники от сельского хозяйства. Но на начало прошлой недели в области «пропало» 11 тыс. га полей с зером, сегодня эта цифра уже вдвое больше.

Дождей на этой неделе на Гомельщине не передают .